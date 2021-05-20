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18:12 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Мужчина подобрал на дороге «котенка» и отвез к врачу. Оказалось, что это дикий зверь

Немножко перепутал.

Источник: https://pets.mail.ru/

Кит Нисбет из Шотландии, возвращаясь домой через заповедник дикой природы, прямо на трассе заметил пушистый комочек. Испугавшись за малыша, он резко ударил по тормозам, а затем вышел из машины и подошел к детенышу.

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Нисбет принял его за котенка и решил подождать 15 минут, на случай если за малышом вернется его мама. Но никто не пришел. Тогда, положив найденыша в карман куртки, он повез его в ближайшую ветклинику.

На осмотре выяснилось, что у «котенка» очень длинные конечности и необычная форма когтей. Стало понятно, что это вовсе не домашний зверек, а маленький детеныш выдры. Причем сами ветеринары впервые видели настолько молодую особь.

Теперь малыш находится под присмотром специалистов: «Сейчас он выглядит здоровым и довольным, постоянно спит в своем ящике. Ему дали имя Роджер».

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