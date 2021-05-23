Recorrido en video!! pic.twitter.com/cV0pxeUzfh— Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021
16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подросток из Испании после ссоры с матерью вырыл себе подземное жилище
Оно вполне пригодно для жизни.
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Многие подростки мечтают иметь неприступную «берлогу», в которой смогут уединиться после ссор с родителями. Парень из испанского городка
В его «норе» есть мебель, вентиляция, отопление и даже Интернет. А если Андресу захочется устроить вечеринку, в его подземном доме поместятся семь человек, сообщает CNN.
Парень вышел во двор, схватил лопату и начал копать, не совсем понимая, для чего. Андресу просто нужно было выпустить пар. К вечеру во дворе появилась приличная яма глубиной 1,2 метра.
Позже друг Андреса вдохновил его продолжить работу. Канто укрепил потолок и стены, построил ступеньки, коридор, небольшую гостиную и спальню с кроватью. На эту работу ушли годы.
Сейчас Андресу уже 20 лет. Он до сих пор пользуется своей «берлогой». Когда на улице 35-градусная жара, в подземном доме комфортная 20-градусная температура. А зимой молодой человек топит небольшую печку.
В конце апреля Андрес опубликовал в соцсетях снимки «норы», которые тут же стали вирусными. После этого во двор к Канто наведались полиция и агент Службы охраны природы, чтобы проверить, не занимается ли парень незаконной деятельностью, но все оказалось в порядке.
Андрес получил диплом бакалавра по искусству и намерен стать актером. Для этого ему придется переехать в крупный город. Подземный дом будет пустовать, но Канто обещает время от времени его проведывать.
Анна Лысенко