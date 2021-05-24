13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жюри международного фотоконкурса показало самые забавные снимки животных
Уникальные кадры, сделанные в правильный момент
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Международный фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards завершил прием заявок на участие. Несмотря на пандемию, в этом году на конкурс поступило почти 8 тысяч снимков, что не намного меньше, чем в предыдущие годы.
Организаторы отмечают, что пандемия все же повлияла на сюжеты фото — в этом году в конкурсе участвуют не так много экзотических животных, зато значительно выросло число снимков птиц, рыб и мелких животных, которые обитают рядом с человеком.
В ожидании открытого голосования организаторы показали несколько самых забавных снимков, поступивших на конкурс. Среди них — смеющийся лев, «карантинные» еноты и много недовольных птиц.
Екатерина Гура