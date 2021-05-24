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14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что произошло в первую микросекунду Большого взрыва

С помощью Большого адронного коллайдера и специального алгоритма они проследили, как менялась кварк-глюонная плазма.

Около 13,8 миллиардов лет назад произошел Большой взрыв, когда наша горячая и плотная Вселенная начала расширяться и приобретать сегодняшние размеры и форму. В результате этого быстрого расширения были созданы частицы, атомы, звезды, галактики и жизнь, но ученые до сих пор пытаются разгадать подробности этих процессов.

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Считается, что первой материей во Вселенной была субстанция ​​под названием кварк-глюонная плазма, которая, впрочем, присутствовала лишь первую миллионную долю секунды от старта Большого взрыва и была немедленно поглощена последующим расширением.

Исследователи из Копенгагенского Университета с помощью Большого адронного коллайдера и специального алгоритма смогли воссоздать эту первую микросекунду и выяснить, что случилось с данной плазмой.

Ранее ученые предполагали, что кварк-глюонная плазма ведет себя как газ, но исследования показали, что в первую микросекунду после Большого взрыва эта материя была похожа по своим свойствам и текстуре на жидкость.

По словам одного из авторов исследования Ю Чжоу, ученым потребовалось около 20 лет, чтобы выяснить, что кварк-глюонная плазма была плавной, прежде чем превратилась в адроны и строительные блоки жизни.

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Новые результаты являются большим прорывом и приближают специалистов к решению загадки Большого взрыва, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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