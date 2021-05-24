14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что произошло в первую микросекунду Большого взрыва
С помощью Большого адронного коллайдера и специального алгоритма они проследили, как менялась
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Около 13,8 миллиардов лет назад произошел Большой взрыв, когда наша горячая и плотная Вселенная начала расширяться и приобретать сегодняшние размеры и форму. В результате этого быстрого расширения были созданы частицы, атомы, звезды, галактики и жизнь, но ученые до сих пор пытаются разгадать подробности этих процессов.
Считается, что первой материей во Вселенной была субстанция под названием
Исследователи из Копенгагенского Университета с помощью Большого адронного коллайдера и специального алгоритма смогли воссоздать эту первую микросекунду и выяснить, что случилось с данной плазмой.
Ранее ученые предполагали, что
По словам одного из авторов исследования Ю Чжоу, ученым потребовалось около 20 лет, чтобы выяснить, что
Новые результаты являются большим прорывом и приближают специалистов к решению загадки Большого взрыва, пишет Phys.org.
Екатерина Гура