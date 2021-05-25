Смартфоны известных брендов распродают на АлиЭкспресс с большими скидками. Причина
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Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)
Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Проверенный временем производитель, камера на 13 мегапикселей, емкий аккумулятор на 400мАч, качественный процессор Qualcomm Snapdragon 655, огромный экран в 6,5 дюймов и, конечно же отличная цена в официальном магазине с супербыстрой доставкой с российского склада. Советуем поспешить, пока действует акция!
Очень хороший телефон. Экран большой, шрифт и размер интерфейса можно увеличить - отлично подходит для людей с плохим зрением. Постоянно получает обновления. Быстродействие системы хорошее: все открывается быстро и плавно. Удобная кнопка вызова ассистента - можно получить необходимую информацию, не всматриваясь в экран.
У телефона топовые характеристики: мощный 8-ядерный процессор Qualcomm для непревзойденной продуктивности, технология охлаждения LiquidCool для стабильной работы, большая диагональ 6.67", частота обновления 120 Гц, что идеально для игр, и впечатляющая мультикамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смарт подходит фактически для любых задач. Еще несколько дней на товар действует приятная скидка.
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.
Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро.
Чем меньше проводов, тем лучше! В этом смысле беспроводное зарядное устройство - это просто незаменимая вещь в доме или на работе. Зарядка имеет круглую форму и очень стильный глянцевый дизайн. Можно выбрать белый или черный цвет. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, а светодиодный индикатор подскажет, когда устройство заряжено полностью. Сейчас в честь распродажи 11 лет Алиэкспресс купить беспроводное зарядное устройство можно со скидкой в 50% и быстрой доставкой из России.
Пока что нравится, компактный, смотрится стильно и удобный для зарядки. Во время заряда по кругу пульсирует синий цвет, во время простоя горит красным в одном из уголков. Ток заряда будет зависеть от телефона и его поддержки. Снизу резиновые ножки, по столу не скользит. Размеры: в ширину 101 мм, а толщина 7 мм. Комплектный кабель в длину 1 м. Товар выслали через 4 дня, в пупырчатом пакете-конверте. Упаковано было в фирменный зип-пакетик. Посылка отслеживалась на всем пути.
Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.
Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Самая популярная модель фитнес-трекера от известного бренда Xiaomi. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.
Все супер: упаковано хорошо, товар качественный, я довольна! При сопряжении с приложением прилетели обновы, язык поменяла в настройках. Сенсор чуткий, браслет удобный и приятный на ощупь. Коннектила с Хонор 20про, всё отлично. В этот раз взяла с дополнительным металлическим браслетом, удобный и хорошо сидит на руке.
Портативная bluetooth-колонка обладает отменным качеством звука, стильным дизайном и относительно легким весом. Фирменная батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения в режиме нон-стоп. Кроме того, динамик обладает водонепроницаемым корпусом, так что не боится ни проливных дождей, ни пролитых жидкостей, ни полного погружения в воду. Колонку сейчас можно приобрести по скидке и с быстрой доставкой Плюс.
Колонки просто бомба! Anker есть Anker, давно пользуюсь товарами этого бренда, никогда никаких нареканий к качеству товара не было, поддержка магазина выше всяких похвал! Заказал сразу две колонки, соединил между собой по TWS. Четкое стерео со сбалансированными частотами! Одновременно закал к ним чехлы, все пришло в один день. Покупкой очень доволен, не жалко ни копейки потраченных денег! Категорически рекомендую (лучше сразу две, кстати, так выходит значительно дешевле)!
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно. Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс.
Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Стильная и компактная зарядная станция для устройств Apple, которая одновременно может заряжать четыре устройства - это настоящая находка для поклонников “яблочной” техники. Возможность разместить телефон горизонтально и вертикально позволит смотреть фильмы, читать, работать и проводить видеозвонки не прерывая зарядку. Станция поддерживает функцию быстрой зарядки и не занимает много места.
У вас есть уникальная возможность приобрести крутые смарт-часы со скидкой в 33%. Известный бренд, стильный дизайн, металлический корпус, который обеспечивает отличную защиту от ударов, 12 спортивных режимов, 30 дней без подзарядки, монитор сердечного ритма, функция управления музыкой, уведомления практически всех приложений смартфона и много чего другого.
Очень быстрая доставка! Часы классные, очень круто смотрятся на руке, легкие. Приехали полностью разряженные, заряжались около часа. Полдня их таскаю с постоянно включенным датчиком сердцебиения и разрядились на 3 процента. Интерфейс не тормозит, все работает достаточно шустро. С телефоном соединились легко, настроил минут за 5 приложение.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России..
Необычное, но довольно удачное сочетание прочной биты из алюминиевого сплава и мощного фонарика превращают это устройство в универсального помощника в экстремальных или опасных условиях. Прочный материал корпуса при необходимости легко сможет разбить стекло или кирпичи, а встроенный внутрь фонарик имеет три разных режима освещения. Кроме того корпус биты водостойкий, так что устройство будет спокойно работать под дождем или короткое время в воде.
Отличный фонарик и устройство личной защиты. Хороший вес, но не слишком тяжелый. Работает на 4 батарейках AA и имеет три режима освещения. Один из них - эффект стробоскопического света, который обязательно привлечет внимание.
Простой и незаметный девайс легко спрятать в сумочку или карман и достать в подходящий момент для идеального селфи. Секрет кругового освещения прост: он равномерно освещает лицо, маскируя недостатки, выравнивая тон и создавая эффект легкого сияния.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Электрическая Мини печь — Simfer M3516 с конвекцией и подсветкой. Это духовка компактного размера с 5-ю режимами работы, которая станет отличной заменой электрической или газовой плите на кухне небольшого размера или на даче! Прекрасно подойдет для приготовления овощных, рыбных, мясных блюд или ароматной выпечки. Плюс супербыстрая доставка по РФ!
Печка очень хорошая, простая система управления. Первым делом попробовала испечь хлеб. Получилось отлично. Приятным бонусом оказалось, что можно в печке делать йогурт. Режим конвекции также расширяет возможности.
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Первоклассная ловушка для комаров, мух и других насекомых, непрошено влетающих в окно. Свет “ракетки” привлекает насекомых, и они садятся на сетку, а небольшое напряжение делает все остальное. Работает ловушка от аккумулятора, спрятанного в рукоятке. Полезный бонус - “ракетка” выполняет функции ночника и, в отличие от репеллентов, совершенно безопасна. У товара очень высокий рейтинг и множество восторженных отзывов.
Ракетка супер! Спасибо продавцу! Красивая, светится круто, как ночник. Нравится эта функция, что она стоит ночью и привлекает насекомых к себе светом, то есть работает сама. Можно оставить ее в стоящем положении на подставке на всю ночь. Все соответствует описанию. Доставка супербыстрая - полторы недели! Упаковано великолепно - коробка и пупырчатая пленка. Очень рекомендую.