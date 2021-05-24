Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 маяВ Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», прошел первый конкурс «Евровидение» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер из Исландии придумала одежду из желе и водорослей

Надоевшую вещь можно расплавить и сделать новую.

Исландский дизайнер Вальдис Стейнарсдоттир для фестиваля DesignMarch в Рейкьявике создала коллекцию необычных топов с использованием желатина или агара — желирующего вещества, полученного из красных водорослей.

Полупрозрачные топы не просто сделаны из экологичного материала, но и исключают отходы при производстве. На каждый топ отмеряют определенное количество желе, которое смешивают с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Полученную смесь заливают в нужную форму и ждут около суток, пока раствор застынет.

По словам Стейнарсдоттир, одежду из желе можно носить довольно долго — она прочная и устойчивая к внешним воздействиям. При загрязнении достаточно лишь протереть ее водой. Однако если топ уже надоел или начал изнашиваться, то владелец может расплавить его до нужной температуры и снова залить в специальную форму, пишет Dezeen.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Еще больше интересного о людях

Во время загрузки произошла ошибка.
Сборная России по хоккею впервые проиграла на ЧМ-2021
На рынке криптовалют начался хаос из-за действий властей Китая
Зеленский дал поручение прекратить авиасообщение с Белоруссией
Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят штрафы
В чешском поле неизвестные «нарисовали» Пакмана (фото)
Кража из замка: золотые четки Марии Стюарт украли в Англии
Эксперт раскрыл любимые номера телефонных мошенников
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Летевшая с Навальным женщина рассказала кое-что...
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Новости партнеров
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое оружие
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Авто
Уголовное наказание за фальшивые номера: Госдума изучает В качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Кому нельзя делать вакцину от COVID-19: вердикт Гинцбурга (видео)
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Штаты хотят сделать Навального поводом для атаки на Россию
Популярные темы на «Детях»
Вторник.. Картинки. 559
Егэ 558
И опять про Должен 468
Забавные картинки 448
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Как выглядит в реальной жизни жена султана из "Великолепного века"
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь