19:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер из Исландии придумала одежду из желе и водорослей
Надоевшую вещь можно расплавить и сделать новую.
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Исландский дизайнер Вальдис Стейнарсдоттир для фестиваля DesignMarch в Рейкьявике создала коллекцию необычных топов с использованием желатина или агара — желирующего вещества, полученного из красных водорослей.
Полупрозрачные топы не просто сделаны из экологичного материала, но и исключают отходы при производстве. На каждый топ отмеряют определенное количество желе, которое смешивают с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Полученную смесь заливают в нужную форму и ждут около суток, пока раствор застынет.
По словам Стейнарсдоттир, одежду из желе можно носить довольно долго — она прочная и устойчивая к внешним воздействиям. При загрязнении достаточно лишь протереть ее водой. Однако если топ уже надоел или начал изнашиваться, то владелец может расплавить его до нужной температуры и снова залить в специальную форму, пишет Dezeen.
Екатерина Гура