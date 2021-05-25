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День в истории: 25 маяСуд над Оскаром Уайльдом, открытие крупнейшей в СССР гостиницы, смерть Джорджа Флойда и другие события этого дня в истории
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03:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 25 мая

Суд над Оскаром Уайльдом, открытие крупнейшей в СССР гостиницы, смерть Джорджа Флойда и другие события этого дня в истории.

Суд над Оскаром Уайльдом

В 1895 году английский поэт и драматург Оскар Уайльд подал иск о клевете против маркиза Квинсбери, который был отцом его близкого друга Альфреда Дугласа. Тот называл отношения между Уайльдом и Дугласом непристойными для взрослых мужчин. Уайльд пытлася защитить чистоту своих отношений с Дугласом и отрицал их сексуальный характер, но суд ему не поверил. 25 мая 1895 Оскар Уайльд был осужден лондонским судом по обвинению в гомосексуализме и приговорён к двум годам каторжных работ. Судебный процесс поставил крест на карьере писателя. 30 ноября 1900 года, спустя три года после освобождения из тюрем, Уайльд в нищете умер от церебрального менингита в одном из парижских отелей.

Открытие крупнейшей в СССР гостиницы

25 мая 1957 года состоялось торжественное открытие гостиницы «Украина». Гостиница имеет 34 этажа и около 90 тысяч квадратных метров жилых помещений. На момент возведения это было одно из самых высоких зданий в Европе — 206 метров и 73 метровый шпиль, увенчанный звездой. Общая площадь здания «Украины» — более 88 тыс. кв. м. Гостиница «Украина» считается шедевром советской архитектуры послевоенной поры, одной из знаменитых московских «высоток», создавших новый облик столицы. С 1987 года «Украина» считается памятником истории и архитектуры и охраняется государством. С 2010 года в отеле прошла реставрация, после которой он открылся уже под названием «Рэдиссон Роял, Москва» (Radisson Royal Hotel, Moscow).

Источник: Росатом

Атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного полюса планеты

В мае 1987 года научно-исследовательская экспедиция на борту атомохода в приполюсном районе эвакуировала дрейфующую станцию «Северный полюс‑27», высадила и обустроила новую — «СП -29». 25 мая 1987 года в 15 часов 59 минут по московскому времени ледокол «Сибирь» вышел в географическую точку Северного полюса, став вторым в истории надводным судном, достигшим Северного полюса. Руководил научной экспедиции к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь» доктор географических наук Артур Чилингаров. В 1993 году судно «Сибирь» было законсервированно, позже выведено из эксплуатации.

«Ежик в тумане» признан лучшим в мире мультфильмом

Мультфильм Юрия Норштейна назван самым лучшим в мире. Опрос был проведен организаторами «Мультипликационного фестиваля Лапута» в Токио. 140 мультипликаторов и критиков из разных стран поставили «Ежика» на первое место в списке самых лучших мультфильмов «всех времен и народов». Мультипликационный фильм был выпущен в 1975 г. студией Союзмультфильм, а в 1976 г. получил первые призы на Всесоюзном фестивале мультипликационных фильмов во Фрунзе и на Фестивале фильмов для детей и юношества в Тегеране.

Источник: AP 2021

Смерть Джорджа Флойда

25 мая 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространенное в интернете видео, на котором полицейский давит коленом на шею Флойду, а тот повторяет, что не может дышать, возмутило многих американцев. Протесты против полицейского произвола охватили Миннеаполис, а затем другие американские города и даже вышли за пределы США. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, столкновения с правоохранителями.

По информации «Интерфакс», ИД «КоммерсантЪ», «Мосленты», РБК, «Росатом», «Российской газеты», ТАСС, Mos.ru

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