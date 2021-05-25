Австралия пострадала от нашествия мышей-каннибалов

Миллионы мышей заполонили школы, дома и больницы в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд в Австралии.
Города задыхаются от едкого запаха грызунов, а местные жители нередко наблюдают мышиный каннибализм: из-за нехватки пищи мыши пожирают трупы своих сородичей. Теперь мышиная «армия» угрожает Сиднею, крупнейшему городу страны, пишет Bloomberg.
Количество мышей резко возросло после рекордного урожая зерна в прошлом сезоне. Благоприятствовали размножению грызунов и обильные дожди, пришедшие на смену засухе.
Управление по пестицидам и ветеринарным лекарствам Австралии не разрешает использование высокотоксичного яда для травли грызунов, так как он может быть опасен для местной фауны. Но власти Нового Южного Уэльса уже закупили 5 тысяч литров бромадиолона и намерены добиться разрешения на его использование.
Тем временем из-за мышей страдают местные фермеры: многие отказались засевать поля зерном, ведь опасаются, что потеряют урожай из-за грызунов. Ранее в этом году из-за мышей на полях погибло от 20 до 100% урожая сорго. Мыши также проникают в зернохранилища, грызут зерно, оставляют помет, перегрызают кабели, из-за чего на фермах случаются пожары.
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