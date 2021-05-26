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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии обнаружили загадочные гигантские геоглифы

Они могут оказаться крупнейшими в мире.

Источник: C & Y Oetheimer, Archaeological Research in Asia, 2021

В пустыне Тар на северо-западе Индии исследователи обнаружили загадочные линии, которые могут оказаться крупнейшими геоглифами на планете.

Геоглифами называют нанесенные на землю крупные геометрические или фигурные узоры. Некоторые геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха. Один из самых известных примеров — геоглифы Наски на юге Перу.

Обнаруженные в Индии геоглифы напоминают по форме гигантскую спираль, примыкающую к змее, а также ряд извилистых линий. Глубина линий составляет до 10 сантиметров, а ширина от 20 до 50 см. Узоры простираются примерно на 48 км, при этом змея и спираль занимают не менее 20,8 га, говорится в исследовании, опубликованном в Archaeological Research in Asia.

В прошлом геоглифы могли простираться на 80 км, считают ученые. Ранее в этой же местности были найдены индийские мемориальные камни, которые могли быть частью композиции.

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Независимые исследователи из Франции Карло и Йоханн Этхаймеры обнаружили геоглифы, исследуя спутниковые снимки пустыни с помощью Google Earth. Последующая экспедиция с использованием беспилотников показала, что некоторые линии были бороздами, вырытыми для лесных плантаций. Но большинство оказалось загадочными образованиями далеко от деревьев или полей. По словам ученых, им не менее 150 лет.

Пока неизвестно, для чего могли быть созданы гигантские геоглифы, но исследователи уже озвучили несколько гипотез. Они могли иметь религиозное значение или являться напоминанием об исключительном астрономическом событии.

Анна Лысенко

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