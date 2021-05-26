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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США выставлен на продажу дом с загадочным тоннелем

Он не изучен до конца.

Семейная пара из штата Орегон в США выставила на продажу дом, который стоит на неисследованном тоннеле.

Сюзанна и Джеймс Бриерли приобрели недвижимость в городе Бенд в 2017 году. Во время осмотра риелтор предупредил их, что под домом есть «небольшая пещера». Когда супруги наконец решили ее осмотреть, то обнаружили огромный тоннель, сообщает Fox News. Бриерли даже не добрались до его конца, так как испугались тоннель сами.

В 2021 году пара решила переехать в другой штат и выставила дом на продажу. Бриерли честно предупредили потенциальных покупателей о том, что их дом «с сюрпризом», и тут же попали в выпуски новостей.

Журналисты, осмотревшие вход в пещеру, предположили, что тоннель на самом деле является лавовой трубкой. Так называют полость в застывшем когда-то лавовом потоке. По данным экспертов, в центре штата Орегон имеются сотни лавовых трубок.

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