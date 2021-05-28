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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Преступник в Новой Зеландии нанял вертолет, чтобы сдаться полиции

По дороге он пил шампанское и ел устрицы.

Разыскиваемый полицией 32-летний Джеймс Брайант из Новой Зеландии прилетел сдаваться в полицейский участок города Данидин на вертолёте.

Он сам нанял воздушный транспорт ради эффектного появления, сообщает NZ Herald. Адвокат Брайанта по имени Артур Тейлор рассказал журналистам, что по дороге в полицию угощал подозреваемого шампанским и устрицами.

Брайанта подозревают в нападении с применением оружия и вредоносных цифровых сообщениях. Он находился в бегах около пяти недель. Брайант рассказал, что скрывался в глуши недалеко от Вайанакаруа, но затем решил сдаться.

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