ਮੌਜ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀhttps://t.co/xOgCqifvii— Alam Vijay Singh (@alamsandhu01) May 27, 2021
17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Преступник в Новой Зеландии нанял вертолет, чтобы сдаться полиции
По дороге он пил шампанское и ел устрицы.
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Разыскиваемый полицией 32-летний Джеймс Брайант из Новой Зеландии прилетел сдаваться в полицейский участок города Данидин на вертолёте.
Он сам нанял воздушный транспорт ради эффектного появления, сообщает NZ Herald. Адвокат Брайанта по имени Артур Тейлор рассказал журналистам, что по дороге в полицию угощал подозреваемого шампанским и устрицами.
Брайанта подозревают в нападении с применением оружия и вредоносных цифровых сообщениях. Он находился в бегах около пяти недель. Брайант рассказал, что скрывался в глуши недалеко от Вайанакаруа, но затем решил сдаться.
Анна Лысенко