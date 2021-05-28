April 26, 2021
18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Словакии нарисовал «Карту Интернета» с самыми популярными сайтами
Туда попали соцсети,
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Иллюстратор из Братиславы Мартин Варгич проделал огромную работу и собрал в одном месте более трех тысяч самых популярных
«Карта Интернета 2021» похожа на историческую карту мира, на которой изображены континенты, острова, моря и океаны, составленные из наиболее популярных
Сайты Варгич группировал по тематикам — здесь можно увидеть острова соцсетей и мессенджеров, СМИ,
Внутри стран и регионов художник разместил «города» — основные разделы или функции сайтов и популярных блогеров, где создатели и владельцы платформы обозначены как «столицы».
Помимо этого вокруг карты расположена статистическая информация: рейтинги сайтов, компаний,
В качестве основы для своей работы Варгич использовал данные с января 2020 по январь 2021 года.
Екатерина Гура