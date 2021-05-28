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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Словакии нарисовал «Карту Интернета» с самыми популярными сайтами

Туда попали соцсети, интернет-магазины, СМИ, поисковики и многое другое.

Иллюстратор из Братиславы Мартин Варгич проделал огромную работу и собрал в одном месте более трех тысяч самых популярных интернет-ресурсов со всего мира за последний год. Свою работу он назвал «Карта Интернета 2021».

«Карта Интернета 2021» похожа на историческую карту мира, на которой изображены континенты, острова, моря и океаны, составленные из наиболее популярных веб-сайтов.

Сайты Варгич группировал по тематикам — здесь можно увидеть острова соцсетей и мессенджеров, СМИ, интернет-магазинов, файлообменников, сайтов для взрослых, платежных систем и прочих. В роли южного полюса выступает даркнет. Также на карте можно найти атолл крупнейших мировых интернет-провайдеров и популярных браузеров.

Внутри стран и регионов художник разместил «города» — основные разделы или функции сайтов и популярных блогеров, где создатели и владельцы платформы обозначены как «столицы».

Помимо этого вокруг карты расположена статистическая информация: рейтинги сайтов, компаний, ютуб-каналов и видеоигр. Вокруг основной карты присутствуют и карты поменьше, где по странам собрана информация о количестве пользователей, средней стоимости услуг провайдеров и скорости интернета.

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В качестве основы для своей работы Варгич использовал данные с января 2020 по январь 2021 года.

Екатерина Гура

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