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11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Венгрии прикрепил под крышей 430 гнезд для ласточек (видео)

Он строит их из гипса, опилок и воды.

Пенсионер из венгерского городка Тамаши обустроил на стенах своего дома 430 гнезд для ласточек.

Так Ференц Матич и его жена помогают размножаться птицам, которых в Венгрии становится все меньше из-за использования в сельском хозяйстве инсектицидов и глобального потепления. По данным Венгерской ассоциации орнитологии и охраны природы, популяция ласточек в стране сократилась на 64% с 2000 по 2010 год, уточняет Reuters.

Матичи увидели искусственные гнезда для ласточек в Германии больше 12 лет назад и решили построить такие же у себя дома. Под крышей у пенсионеров уже жили две пары ласточек. Рядом Ференц прикрепил еще 10 гнезд, слепленных из гипса, опилок и воды, и вскоре там поселились новые пары. С каждым годом число гнезд росло.

В этом сезоне у Матичей «квартируют» примерно 200 пар птиц, хотя в прошлом было около 250. Семья опасается, что в следующем году птиц будет еще меньше.

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