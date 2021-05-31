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11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен

31 мая 1859 года были запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен. В мире немало знаменитых часовых башен. Смотрите в нашей галерее на «побратимов» лондонского красавца.

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Биг-Бен

Биг-Бен — визитная карточка Лондона. Это туристическое место находится на территории Вестминстерского Дворца. Изначально Биг-Бен назывался Часовой башней, однако после 2012 года он стал носить название «Башня Елизаветы». Во время строительства здешний колокол являлся самым тяжелым в Англии, его вес — 13,7 тонн.

Высота Биг-Бена 96 метров: при этом 61 из них выполнен из кирпича, остальные — из чугуна.

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Цитглогге

Башня с астрономическими часами в швейцарском Берне была построена между 1218 и 1220 годами. Ее использовали и как оборонительное сооружение, и как тюрьму. Примерно за 4 минуты перед завершением каждого часа рядом с часами появляются фигуры: петух, дурак, вооруженные медведи, Хронос, рыцарь и лев.

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Староместская ратуша

Один из символов Праги высотой 69,5 метра был заложен в 1338 году, а часы на башне были установлены в 1410-м. Это третьи старейшие астрономические часы в мире, а также самые старые, которые до сих пор работают. 

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Спасская башня

Проездная башня Московского Кремля была построена в 1491 году. Позже, в середине XVII века, над ней надстроили многоярусный верх в готическом стиле. В 1937 году на сооружение поместили рубиновую звезду.

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Колокольня Петропавловского собора

Один из символов Санкт-Петербурга высотой 122,5 метра долгое время был самым высоким зданием города. Собор строили с 1712 по 1733 год. 

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Раджабаи

85-метровую часовую башню Раджабаи можно увидеть на территории Мумбайского университета в Индии. Ее строили по образцу Биг-Бена с 1869 по 1878 год. 

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Филадельфийская ратуша

Здание высотой 167 метров было самым высоким небоскребом в мире с 1901 по 1908 год. Сейчас это резиденция администрации американского города Филадельфия, расположенного в штате Пенсильвания. 

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Новая ратуша

Новую ратушу на площади Мариенплац в Мюнхене украшают Ратаус-куранты. Они появились в 1908 году. Каждый день в 11:00, в полдень и в 17:00 в летнее время под бой курантов 32 фигуры в человеческий рост инсценируют две местные легенды. 

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Старый Джо 

100-метровая Мемориальная башня Джозефа Чемберлена (в народе — Старый Джо) стоит на территории Бирмингемского университета в Великобритании. Это самая высокая в мире свободно стоящая башня с часами. Башню построили в 1908-м.

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Башня мира

98-метровая Башня мира украшает здание канадского парламента в Оттаве. Она открылась в 1920 году. Башню-колокольню украшает множество резных фигур, в том числе сотни горгулий.

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Джам Гаданг

Башня с часами — главная достопримечательность в городе Букиттинги в Индонезии. Ее построили в 1926 году как подарок нидерландской королевы Вильгельмины городу.

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NTT Docomo Yoyogi Building

Небоскреб с часами высотой 272 метра построили в токийском специальном районе Сибуя к 2000 году. После установки часов в 2002 году здание в течение 10 лет удерживало титул самой высокой башни с часами в мире. 

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Абрадж аль-Бейт

Комплекс Абрадж аль-Бейт в Мекке — самое большое сооружение в мире по массе, а также самое высокое сооружение в Саудовской Аравии и третье в мире самое высокое здание после Бурдж-Халифа и Шанхайской башни. Его строительство закончили в 2012 году.

Анна Лысенко

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