Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 маяЗапуск часов на Биг-Бене, закладка Транссибирской магистрали и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
17100-летие Андрея Сахарова
12:12 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Забайкалье коза «усыновила» щенка, от которого отказалась мама-собака

Шансов было мало, но приемная мама приняла детеныша как своего.

В Забайкалье недалеко от Краснокаменска живет семья местных пастухов, у которых на днях родила собака породы алабай по имени Изольда. После того как молодая мама перестала выкармливать детеныша, хозяева решили подселить щенка козе по имени Манька, которая недавно тоже принесла потомство. Шансов на успех было мало, но чудо произошло — Манька приняла крошечного алабая в свою семью.

«Алабаи в хозяйстве чабанов очень нужны, они — и кавказские овчарки тоже — защищают всю отару, — говорит местный ветврач Наталья Протопопова. — Поэтому и решили попробовать. Как ни странно, получилось. Щеночек вырос очень упитанный, становится с каждым днем здоровее. И, конечно, от козы его скоро надо забирать, отправлять к своим».

Ни хозяева, ни врачи еще не знают, как они будут разлучать подросшего щенка с его приемной мамой. Но надеются, что впоследствии оба с этим свыкнутся.

 Тест на котозависимость. Есть ли жизнь без кошек?
Почему кошки лучше собак. Объясняем на гифках
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы взрыва
Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32
Раскрыта новая схема мошенников с «приемом на работу»
Зеленского обвинили в желании остановить украинизацию
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
Как выглядят 12 знаменитых часовых башен (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Тренер раскрыла способ добиться плоского живота без посещения спортзала На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Горячие темы на Авто
пока, весна... 21 го, мы на дачу . 250
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 175
День пограничника 118
Учимся читать чужие мысли -- 101
Новости партнеров
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Мишустин поднял оклады: озвучено, кому и на сколько
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Страна скорбит: внезапно не стало любимой актрисы
Леди
В гостях у 51-летней Наоми Кэмпбелл: вилла с тремя стенами Заглядываем на виллу легенды в Кении
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Сергей Безруков возвращается обратно. Подробнее
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь