12:12 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Забайкалье коза «усыновила» щенка, от которого отказалась мама-собака
Шансов было мало, но приемная мама приняла детеныша как своего.
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В Забайкалье недалеко от Краснокаменска живет семья местных пастухов, у которых на днях родила собака породы алабай по имени Изольда. После того как молодая мама перестала выкармливать детеныша, хозяева решили подселить щенка козе по имени Манька, которая недавно тоже принесла потомство. Шансов на успех было мало, но чудо произошло — Манька приняла крошечного алабая в свою семью.
«Алабаи в хозяйстве чабанов очень нужны, они — и кавказские овчарки тоже — защищают всю отару, — говорит местный ветврач Наталья Протопопова. — Поэтому и решили попробовать. Как ни странно, получилось. Щеночек вырос очень упитанный, становится с каждым днем здоровее. И, конечно, от козы его скоро надо забирать, отправлять к своим».
Ни хозяева, ни врачи еще не знают, как они будут разлучать подросшего щенка с его приемной мамой. Но надеются, что впоследствии оба с этим свыкнутся.