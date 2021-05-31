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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Литве и Польше появились интерактивные экраны-порталы (видео)

Теперь жители двух стран могут видеть друг друга в реальном времени.

Инженеры Центра творчества и инноваций Вильнюсского технического университета имени Гедимина создали необычный проект под названием «Портал». Это огромный круглый экран с камерой, который в режиме реального времени соединяет Вильнюс с польским городом Люблин.

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На создание устройства инженерам понадобилось пять лет.

Футуристические экраны с камерой установлены возле железнодорожного вокзала в Вильнюсе и на городской площади в Люблине. В любое время дня и ночи все желающие могут подойти к порталу и помахать рукой жителям другой страны, находящимся на расстоянии 600 километров, сообщает The Verge.

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По словам автора идеи Бенедиктаса Гилиса, недостаток сочувствия и узкое восприятие мира, которое часто ограничивается национальными границами, является одной из глобальных социальных проблем человечества. С помощью проекта «Портал» он захотел объединить людей разных культур и стран и переосмыслить идею единства.

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В ближайшем будущем такие же экраны планируется установить и в других городах по всему миру.

Екатерина Гура

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