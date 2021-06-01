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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии угрей соединили со спутниками и превратили в «шпионов»

Теперь ученые узнают, куда исчезают под конец жизни эти загадочные животные.

Австралийские ученые прикрепили к хвостам угрей передатчики стоимостью тысячи долларов.

Теперь спутники смогут отслеживать загадочные траектории миграций этих животных, которые тысячелетиями озадачивают наблюдателей и ученых, сообщает ABC.

Угри могут прожить в пресной воде до 50 лет. Но чтобы оставить потомство, к концу своей жизни они ненадолго возвращаются в море, где исчезают на большой глубине.

Обычно нерест происходит во время новолуния в несколько самых темных ночей в году. Угри плывут к морю по реке, а если на их пути случаются преграды, эти рыбы могут проползти небольшое расстояние по суше.

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Под покровом темноты угри преодолевают тысячи километров, но куда они уплывают, для ученых долгое время оставалось загадкой. В 2019 году австралийские ученые начали вылавливать крупных, достаточно старых угрей и крепить к их хвостам передатчики. С тех пор они оснастили «жучками» уже 20 рыб.

Прикрепленное устройство собирает и сохраняет данные в течение следующих шести месяцев, пока угри плывут к своим нерестилищам. Затем, когда угорь после нереста умирает, трекер всплывает и передает данные в спутниковую сеть.

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Пока что ученые отследили передвижения всего нескольких угрей. К сожалению, лучший сигнал почти ничего не рассказал о маршруте рыбы. Как оказалось, угря по дороге к нерестилищу проглотил кит, а трекер позже вынесло на один из пляжей.

Анна Лысенко

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