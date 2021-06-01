В Австралии угрей соединили со спутниками и превратили в «шпионов»

Австралийские ученые прикрепили к хвостам угрей передатчики стоимостью тысячи долларов.
Теперь спутники смогут отслеживать загадочные траектории миграций этих животных, которые тысячелетиями озадачивают наблюдателей и ученых, сообщает ABC.
Угри могут прожить в пресной воде до 50 лет. Но чтобы оставить потомство, к концу своей жизни они ненадолго возвращаются в море, где исчезают на большой глубине.
Обычно нерест происходит во время новолуния в несколько самых темных ночей в году. Угри плывут к морю по реке, а если на их пути случаются преграды, эти рыбы могут проползти небольшое расстояние по суше.
Под покровом темноты угри преодолевают тысячи километров, но куда они уплывают, для ученых долгое время оставалось загадкой. В 2019 году австралийские ученые начали вылавливать крупных, достаточно старых угрей и крепить к их хвостам передатчики. С тех пор они оснастили «жучками» уже 20 рыб.
Прикрепленное устройство собирает и сохраняет данные в течение следующих шести месяцев, пока угри плывут к своим нерестилищам. Затем, когда угорь после нереста умирает, трекер всплывает и передает данные в спутниковую сеть.
Пока что ученые отследили передвижения всего нескольких угрей. К сожалению, лучший сигнал почти ничего не рассказал о маршруте рыбы. Как оказалось, угря по дороге к нерестилищу проглотил кит, а трекер позже вынесло на один из пляжей.
Еще Больше интересного о животных