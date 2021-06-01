15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский плотник создал невероятно реалистичные скульптуры (фото)
Невероятное мастерство.
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Плотник и мастер резьбы по дереву Тору Фукуда из Японии разработал технику «трехмерной инкрустации», благодаря которой его поделки из дерева превращаются в настоящие произведения искусства. И мастеру даже не нужно их красить.
Одна из работ Фукуды — капли воды на деревянной доске. Сложно поверить, что вода в этой работе — тоже дерево, которое только выглядит как капли.
Еще одна миниатюрная скульптура мастера из деревни Отоинеппу на острове Хоккайдо — крошечная бабочка. Кажется, что она
В комментарии японскому изданию Withnews Фукуда рассказал, что для своих работ выбирает специальные породы дерева. Например, для капель с водой он использовал доску эбенового дерева, которое при полировке становится глянцевым. Эффект сияния мастер закрепил воском.
Анна Лысенко
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