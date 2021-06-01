Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский плотник создал невероятно реалистичные скульптуры (фото)

Невероятное мастерство.

Плотник и мастер резьбы по дереву Тору Фукуда из Японии разработал технику «трехмерной инкрустации», благодаря которой его поделки из дерева превращаются в настоящие произведения искусства. И мастеру даже не нужно их красить.

Одна из работ Фукуды — капли воды на деревянной доске. Сложно поверить, что вода в этой работе — тоже дерево, которое только выглядит как капли.

Еще одна миниатюрная скульптура мастера из деревни Отоинеппу на острове Хоккайдо — крошечная бабочка. Кажется, что она вот-вот взлетит.

В комментарии японскому изданию Withnews Фукуда рассказал, что для своих работ выбирает специальные породы дерева. Например, для капель с водой он использовал доску эбенового дерева, которое при полировке становится глянцевым. Эффект сияния мастер закрепил воском.

Анна Лысенко

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Еще больше интересного о творчестве

Во время загрузки произошла ошибка.
Лукашенко: в чемодане для Путина были материалы спецслужб
Кадыров стал богатейшим российским главой региона
В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Куда можно полететь привившимся «Спутником V»: 13 стран
В Сети показали лысую собаку с самым суровым «лицом»
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Найден простой способ предотвращения депрессии Для этого достаточно ложиться спать и просыпаться с утра всего на час раньше.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Третьяк: Я в большом хоккее больше полувека, но такого не видел
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Горячие темы на Авто
пандемия как школа для "вахтеров" 461
пока, весна... 21 го, мы на дачу . 251
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 241
Учимся читать чужие мысли -- 101
Новости партнеров
Асгардия - первая в истории страна с территорией в космосе
Что такое Асгардия и почему ее не пускают на МКС
Красота этих женщин покорила мир
Глава Первой Космической Нации дал беспрецедентное интервью
Дети
Женщина родила три пары близнецов (фото) Пятеро из ее детей появились на свет в течение всего четырех лет
Леди
Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова сменила имидж Девушка удивила новым стилем
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Игорь Ашурбейли о судьбе Александровского подворья в Иерусалиме
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь