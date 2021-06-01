17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Турции объединил произведения искусства с поп-культурой
Знакомые герои в неожиданном облике
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Знакомые герои в неожиданном облике
Турецкий художник Эркан Атай известен в соцсетях благодаря своим забавным коллажам, на которых он объединяет известные картины, художников, фильмы, мультфильмы и персонажей
Атай долгое время работал в области моды, графического дизайна и телевизионного производства, а потому его коллажи часто довольно разнообразны и неожиданны.
Екатерина Гура