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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Турции объединил произведения искусства с поп-культурой

Знакомые герои в неожиданном облике

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Турецкий художник Эркан Атай известен в соцсетях благодаря своим забавным коллажам, на которых он объединяет известные картины, художников, фильмы, мультфильмы и персонажей поп-культуры.

Атай долгое время работал в области моды, графического дизайна и телевизионного производства, а потому его коллажи часто довольно разнообразны и неожиданны.

Екатерина Гура

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