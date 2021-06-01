Ученые с помощью бактерий очистили от пятен капеллу работы Микеланджело

В Италии группа реставраторов объединилась с биологами Итальянского национального агентства новых технологий, чтобы очистить от многовековых пятен грязи и отложений капеллу Медичи во Флоренции, над которой трудился Микеланджело.
Мемориальная часовня была возведена в первой половине XVI века, в 535 году, а уже через 60 лет появились упоминания о том, что ее внешний вид начал портиться: стены потускнели, а на скульптурах и саркофагах начали появляться пятна.
За время существования часовни ее неоднократно пытались очистить, но избавиться от особо стойких пятен никак не получалось.
В 2016 году реставраторы посетили научно-биологическую конференцию, на которой ученые продемонстрировали, как с помощью бактерий им удалось удалить остатки смолы с фресок художника Аннибале Карраччи в римском дворце Палаццо Фарнезе. Тогда было решено опробовать этот метод и на капелле Медичи.
В ноябре 2019 года Национальный исследовательский совет Италии обследовал часовню с помощью инфракрасного излучения. Специалисты обнаружили минералы кальцит, силикат, а также органические элементы на скульптурах и двух гробницах. Исходя из этой информации, биологи отобрали восемь видов бактерий и выпустили их в часовне. По словам специалистов, все бактерии абсолютно безвредны для людей и скульптур, они питаются клеем, маслом, фосфатами и другими соединениями, которые портят внешний вид часовни и произведений искусства.
Эксперимент по очистке капеллы Медичи начался еще до пандемии коронавируса и успешно завершился осенью 2020 года. Он проводился в условиях строгой секретности. О результатах эксперимента итальянские биологи рассказали в конце мая, пишет The New York Times.