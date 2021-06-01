Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые с помощью бактерий очистили от пятен капеллу работы Микеланджело

Микроорганизмы просто съели многовековые отложения на мраморе.

В Италии группа реставраторов объединилась с биологами Итальянского национального агентства новых технологий, чтобы очистить от многовековых пятен грязи и отложений капеллу Медичи во Флоренции, над которой трудился Микеланджело.

Мемориальная часовня была возведена в первой половине XVI века, в 535 году, а уже через 60 лет появились упоминания о том, что ее внешний вид начал портиться: стены потускнели, а на скульптурах и саркофагах начали появляться пятна.

За время существования часовни ее неоднократно пытались очистить, но избавиться от особо стойких пятен никак не получалось.

Новость
Фальшивка Березовского и утраченный Левитан. Как с помощью технологий находят подделки

В 2016 году реставраторы посетили научно-биологическую конференцию, на которой ученые продемонстрировали, как с помощью бактерий им удалось удалить остатки смолы с фресок художника Аннибале Карраччи в римском дворце Палаццо Фарнезе. Тогда было решено опробовать этот метод и на капелле Медичи.

В ноябре 2019 года Национальный исследовательский совет Италии обследовал часовню с помощью инфракрасного излучения. Специалисты обнаружили минералы кальцит, силикат, а также органические элементы на скульптурах и двух гробницах. Исходя из этой информации, биологи отобрали восемь видов бактерий и выпустили их в часовне. По словам специалистов, все бактерии абсолютно безвредны для людей и скульптур, они питаются клеем, маслом, фосфатами и другими соединениями, которые портят внешний вид часовни и произведений искусства.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Эксперимент по очистке капеллы Медичи начался еще до пандемии коронавируса и успешно завершился осенью 2020 года. Он проводился в условиях строгой секретности. О результатах эксперимента итальянские биологи рассказали в конце мая, пишет The New York Times.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных
Зеленский заявил о «флеш-рояле» у РФ из-за «Северного потока-2»
В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Куда можно полететь привившимся «Спутником V»: 13 стран
Жительница США напугала и прогнала медведя, защищая своих собак
Художник объединил произведения искусства с поп-культурой (фото)
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Найден простой способ предотвращения депрессии Для этого достаточно ложиться спать и просыпаться с утра всего на час раньше.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Авто
Известны цены нового Mitsubishi Pajero Sport Внедорожник начали собирать в России
Новости партнеров
Разработан двигатель, который позволит долететь до Марса за 42 часа
Король Космического государства Асгардия предложил помощь в развитии МКС
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Асгардия - первая в истории страна с территорией в космосе
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 896
Картинки 801
Я нищеброд... 595
Несовершеннолетний подросток и секс 469
Леди
В гостях у 51-летней Наоми Кэмпбелл: вилла с тремя стенами Заглядываем на виллу легенды в Кении
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь