14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья медведей гризли остановила движение на дороге в США
Водители терпеливо ждали, пока звери скроются в лесу.
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В соцсетях в конце мая стал вирусным ролик, снятый водителем на одной из дорог в штате Вайоминг на западе США.
Мужчина вместе с семьей и собаками отправился на отдых в местный кемпинг, но по пути встретил медведицу с медвежатами, которые спокойно прогуливались по оживленной дороге. Ни машины, ни люди их не смущали, и животные вели себя вполне спокойно.
Автор ролика, как и другие водители, вынужден был остановить машину на обочине и дождаться, пока медведи пройдут мимо и скроются в лесу.
Екатерина Гура