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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья медведей гризли остановила движение на дороге в США

Водители терпеливо ждали, пока звери скроются в лесу.

В соцсетях в конце мая стал вирусным ролик, снятый водителем на одной из дорог в штате Вайоминг на западе США.

Мужчина вместе с семьей и собаками отправился на отдых в местный кемпинг, но по пути встретил медведицу с медвежатами, которые спокойно прогуливались по оживленной дороге. Ни машины, ни люди их не смущали, и животные вели себя вполне спокойно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор ролика, как и другие водители, вынужден был остановить машину на обочине и дождаться, пока медведи пройдут мимо и скроются в лесу.

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Екатерина Гура

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