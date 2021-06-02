@danya_milokhin
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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Даня Милохин уложил на пол участников ПМЭФ ради ролика (видео)
И тем самым продемонстрировал, как блогеры снимают вирусный контент.
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Блогер и рэпер Даня Милохин уложил на пол участников дискуссионной панели Петербургского международного экономического форума ради ролика в TikTok.
Милохин принимал участие в дискуссии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Кроме него в обсуждении участвовали основатель DreamTeam House Ярослав Андреев, директор
К дискуссии неожиданно присоединилась и Ксения Собчак, которая тоже принимала участие в форуме. Она тоже легла на пол вместе с другими.
«Стоять. Всем стоять. Теперь все ложитесь на землю. Блин, это круто!» — заявил Милохин, записывая видео на телефон. Затем он сам лег на стол, после чего съемка завершилась.
Идею своего ролика блогер не объяснил, но видео мгновенно стало вирусным. Тем самым Милохин показал наглядно, как блогеры снимают популярный контент.
Анна Лысенко