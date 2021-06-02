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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Даня Милохин уложил на пол участников ПМЭФ ради ролика (видео)

И тем самым продемонстрировал, как блогеры снимают вирусный контент.

Блогер и рэпер Даня Милохин уложил на пол участников дискуссионной панели Петербургского международного экономического форума ради ролика в TikTok.

@danya_milokhin

Где-то на серьезном мероприятии ✌️

♬ оригинальный звук - mems
Коллекции
Петербургский международный экономический форум

Милохин принимал участие в дискуссии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Кроме него в обсуждении участвовали основатель DreamTeam House Ярослав Андреев, директор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, вице-президент Aliexpress в России Олег Лебедев.

К дискуссии неожиданно присоединилась и Ксения Собчак, которая тоже принимала участие в форуме. Она тоже легла на пол вместе с другими.

«Стоять. Всем стоять. Теперь все ложитесь на землю. Блин, это круто!» — заявил Милохин, записывая видео на телефон. Затем он сам лег на стол, после чего съемка завершилась.

Идею своего ролика блогер не объяснил, но видео мгновенно стало вирусным. Тем самым Милохин показал наглядно, как блогеры снимают популярный контент.

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Справка
Ответы на главные вопросы о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум. Что это такое, зачем он нужен и какие важные решения принимаются на этом мероприятии - читайте в нашем материале.

Анна Лысенко

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