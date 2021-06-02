19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стадо из 15 диких слонов наводит ужас на жителей Китая (видео)
Ущерб от их миграции уже оценили в один миллион долларов.
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Стадо из 15 диких азиатских слонов стало причиной хаоса и разрушений в китайской провинции Юньнань. Еще в апреле животные покинули заповедник в
Сообщалось, что изначально в путь отправилось 16 животных, но двое из слонов вернулись назад уже через несколько дней. А тем временем в стаде случилось пополнение, и теперь оно состоит из шести самок, трех самцов, трех подростков и трех малышей неизвестного пола.
Как пишут местные СМИ, за 40 дней слоны стали причиной 412 происшествий и уничтожили сельскохозяйственные культуры, попадавшиеся им на пути. По предварительным оценкам, прямой экономический ущерб составил около 6,8 миллионов юаней (более 1 миллиона долларов).
Слоны являются охраняемым видом в Китае, а потому ничего с их миграцией никто не может сделать. По пути маршрута их движения местные власти принимают ряд мер во избежание конфликта между людьми и слонами, а также пытаются контролировать их перемещение с помощью беспилотных летательных аппаратов и разбрасывания еды в нужном направлении.
В конце мая слоны
По словам члена группы экспертов по азиатским слонам Комиссии по выживанию видов Международного союза охраны природы (МСОП) Чжан Ли, эти 15 диких азиатских слонов, скорее всего, отправились искать себе новые места обитания, так как за последние 20 лет их площадь сократилась на 40%. Отмечается, что причиной миграции также могли послужить недостаток пищи или неопытность вожака, который мог просто заблудиться.
Екатерина Гура