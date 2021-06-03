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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Появилось видео ошибочного штурма военными США завода в Болгарии

Солдаты приняли оливковый завод за тренировочную зону.

В конце мая военные США во время учений на военном аэродроме в болгарском Пловдиве ворвались на местный завод по производству оливкового масла и угрожали рабочим оружием.

Позже военные назвали штурм недоразумением и извинились за инцидент. Они объяснили, что приняли завод за территорию учений. Министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за произошедшее и пообещал компенсировать пострадавшим моральный ущерб. Однако руководитель цеха Марин Димитров уже подал на военных в суд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя пару дней в соцсетях появилось и видео ошибочного захвата завода, снятое камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа военных в спецформе и с оружием заходит на предприятие, проходит мимо рабочих и уходит исследовать территорию.

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Президент Болгарии Румен Радев высказал недовольство случившимся инцидентом и международными учениями в целом, передает болгарское издание Nova.

Екатерина Гура

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