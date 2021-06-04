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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под Петербургом загадочно исчезло военное укрытие весом 72 тонны

Теперь пропажу будет искать полиция.

Инженерно-саперная воинская часть в деревне Керро в Ленинградской области ищет фортификационное сооружение «Панцирь-2ПУ», которое исчезло загадочным образом.

Это укрытие предназначено для защиты личного состава от артиллерийско-пулеметного огня. Он весит около 72 тонн. Украсть такое сооружение незаметно сложно, однако же оно пропало без следа.

Известно, что в 2019 году «Панцирь-2ПУ» хранился в посёлке Мяглово. Он был списан и оценен в 447 120 рублей. Инвентаризация в 2020-м выявила пропажу укрытия. Командир части подал иск в отношении Юлии Самохваловой, которая на момент исчезновения «Панциря-2ПУ» занимала должность начальника склада военно-технического имущества.

Петербургский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска. Оказалось, что Самохвалова физически не могла обеспечить охрану «Панциря», поскольку находилась в Керро, а укрытие — в Мяглово. К тому же, территория с «Панцирем» не охранялась.

Теперь «Панцирь-2ПУ» будут искать уже правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Анна Лысенко

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