15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дружелюбный тюлень позагорал вместе с туристом (видео)
Совсем не испугался человека.
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Житель Великобритании Дженк
Мужчина увидел, что животное подплывает к доске, и сразу включил видеозапись в телефоне. Тюлень, не обращая ни малейшего внимания на человека, взобрался на доску и растянулся на ней, оставив Дженку не так уж много места.
Сперва британец хранил молчание, чтобы не спугнуть животное. Но в конце концов мужчина не выдержал. «Вижу, ты хорошо проводишь время», — пошутил он.
Тюлень
Анна Лысенко
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