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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дружелюбный тюлень позагорал вместе с туристом (видео)

Совсем не испугался человека.

Житель Великобритании Дженк Албайраком-Туе снял забавные кадры с тюленем, когда отправился поплавать на падлборде в гавани Пул.

Мужчина увидел, что животное подплывает к доске, и сразу включил видеозапись в телефоне. Тюлень, не обращая ни малейшего внимания на человека, взобрался на доску и растянулся на ней, оставив Дженку не так уж много места.

Сперва британец хранил молчание, чтобы не спугнуть животное. Но в конце концов мужчина не выдержал. «Вижу, ты хорошо проводишь время», — пошутил он.

Тюлень какое-то время покрутился на доске, пытаясь подставить солнцу то один бок, то второй. Потом животное передумало загорать и спрыгнуло обратно в воду.

Анна Лысенко

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