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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бразильский художник воссоздал шедевры из мусора (фото)

Он использует сотни разноцветных полиэтиленовых пакетиков.

Один из самых известных бразильских художников Эдуардо Срур создал цикл репродукций знаменитых полотен из полиэтиленовых пакетов.

Среди его копий можно увидеть «Мону Лизу» да Винчи, «Большую волну в Канагаве» Хокусая, «Крик» Мунка и другие картины.

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Чтобы «собрать» репродукцию, Срур использует сотни разноцветных полиэтиленовых пакетиков. И делает это не просто так: художник давно обращает внимание общественности на темы экологии.

«Что вы делаете со своим мусором? Сколько полиэтиленовых пакетов используете в день? А сколько выбрасываете?» — спрашивает мастер.

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«В 2019 году я начал эту серию, состоящую исключительно из полиэтиленовых пакетов, собранных на берегах рек, улицах и на заводах по переработке. Они заменяют кисти и масляную краску», — рассказывает художник на своем сайте.

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Анна Лысенко

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