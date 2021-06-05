16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бразильский художник воссоздал шедевры из мусора (фото)
Он использует сотни разноцветных полиэтиленовых пакетиков.
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Один из самых известных бразильских художников Эдуардо Срур создал цикл репродукций знаменитых полотен из полиэтиленовых пакетов.
Среди его копий можно увидеть «Мону Лизу» да Винчи, «Большую волну в Канагаве» Хокусая, «Крик» Мунка и другие картины.
Чтобы «собрать» репродукцию, Срур использует сотни разноцветных полиэтиленовых пакетиков. И делает это не просто так: художник давно обращает внимание общественности на темы экологии.
«Что вы делаете со своим мусором? Сколько полиэтиленовых пакетов используете в день? А сколько выбрасываете?» — спрашивает мастер.
«В 2019 году я начал эту серию, состоящую исключительно из полиэтиленовых пакетов, собранных на берегах рек, улицах и на заводах по переработке. Они заменяют кисти и масляную краску», — рассказывает художник на своем сайте.
Анна Лысенко
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