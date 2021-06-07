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12:23 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Бездомная собака прошла путь от приюта до охраны королевской семьи

Волонтеры сразу поняли, что это не самая обычная собака.

Стаффордширского бультерьера по имени Рокси пару лет назад нашли на улицах Сомерсета (Великобритания). Голодную, испуганную собаку забрали в приют с улицы волонтеры RSPCA.

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Рокси оказалась очень умной и контактной собакой. Во время тренировок она проявляла себя лучше остальных — и тогда волонтеры, которые больше десяти лет сотрудничают с полицией по всей Великобритании, решили, что ее навыки могут быть полезны на службе обществу.

Вскоре Рокси стала единственным четырехлапым сотрудником полиции графства Хэмпшир, а затем ее вместе с напарницей Камиллой Картер стали приглашать в Лондон обследовать места большого скопления людей на наличие взрывчатки. Но пик карьеры был впереди.

В прошлом году Рокси пригласили на свадьбу принцессы Беатрис, внучки Елизаветы II, а в этом — на похороны принца Филиппа. Собака очень приглянулась службе безопасности королевской семьи, теперь они планируют и впредь приглашать Рокси на подобные мероприятия.

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