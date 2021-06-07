12:23 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Бездомная собака прошла путь от приюта до охраны королевской семьи
Волонтеры сразу поняли, что это не самая обычная собака.
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Стаффордширского бультерьера по имени Рокси пару лет назад нашли на улицах Сомерсета (Великобритания). Голодную, испуганную собаку забрали в приют с улицы волонтеры RSPCA.
Рокси оказалась очень умной и контактной собакой. Во время тренировок она проявляла себя лучше остальных — и тогда волонтеры, которые больше десяти лет сотрудничают с полицией по всей Великобритании, решили, что ее навыки могут быть полезны на службе обществу.
Вскоре Рокси стала единственным четырехлапым сотрудником полиции графства Хэмпшир, а затем ее вместе с напарницей Камиллой Картер стали приглашать в Лондон обследовать места большого скопления людей на наличие взрывчатки. Но пик карьеры был впереди.
В прошлом году Рокси пригласили на свадьбу принцессы Беатрис, внучки Елизаветы II, а в этом — на похороны принца Филиппа. Собака очень приглянулась службе безопасности королевской семьи, теперь они планируют и впредь приглашать Рокси на подобные мероприятия.