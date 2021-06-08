12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Что вы знаете об океанах?
8 июня отмечается Всемирный день океанов. В честь этого праздника предлагаем вам пройти тест и проверить, что вы знаете об океанах.
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8 июня отмечается Всемирный день океанов. В честь этого праздника предлагаем вам пройти тест и проверить, что вы знаете об океанах.
Екатерина Гура
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