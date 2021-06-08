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День в истории: 8 июняВсемирный День океанов, первый «Руссо-Балт», день памяти одной из главных муз Пушкина и другие памятные даты и события, которые произошли 8 июня в разные годы
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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Что вы знаете об океанах?

8 июня отмечается Всемирный день океанов. В честь этого праздника предлагаем вам пройти тест и проверить, что вы знаете об океанах.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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