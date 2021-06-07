15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Польше вор украл почти 600 лотерейных билетов, но ничего не выиграл
Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
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Необычное преступление произошло в польском городе Илава. 22-летний местный житель пришел в магазин под предлогом покупки дорогого алкоголя.
Пока продавщица искала нужный товар, вор схватил с прилавка пластиковую стойку с лотерейными билетами и убежал. Всего он украл 591
Пока полиция его искала, молодой человек успел стереть защитный слой со всех украденных билетов, но оказалось, что ни один из них не был выигрышным.
Убытки магазин оценил примерно в 2,5 тысячи злотых (около 50 тысяч рублей). Теперь преступнику грозит до 5 лет тюрьмы, пишет польское издание Polsat news.
Екатерина Гура