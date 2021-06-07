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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше вор украл почти 600 лотерейных билетов, но ничего не выиграл

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

Источник: Thanasis Papazacharias/CC0
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Необычное преступление произошло в польском городе Илава. 22-летний местный житель пришел в магазин под предлогом покупки дорогого алкоголя.

Пока продавщица искала нужный товар, вор схватил с прилавка пластиковую стойку с лотерейными билетами и убежал. Всего он украл 591 скретч-карту.

Пока полиция его искала, молодой человек успел стереть защитный слой со всех украденных билетов, но оказалось, что ни один из них не был выигрышным.

Убытки магазин оценил примерно в 2,5 тысячи злотых (около 50 тысяч рублей). Теперь преступнику грозит до 5 лет тюрьмы, пишет польское издание Polsat news.

Екатерина Гура

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