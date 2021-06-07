17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь застрял в припаркованной машине в США (видео)
Животное не могло выбраться самостоятельно и сильно повредило авто.
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Учительница Мэри Джейн Ярбро, которая приехала на выходные из Джорджии в Теннесси, проснулась утром от того, что ее припаркованная машина беспрерывно сигналила. Выглянув в окно, американка с ужасом обнаружила, что внутри ее авто был огромный медведь, который, видимо, не мог выбраться самостоятельно.
Ярбро предположила, что хищник
Стражи правопорядка смогли открыть дверь и выпустить хищника, который тут же убежал в лес. Правда, пока он был в ловушке, он успел значительно повредить автомобиль, пишет UPI.
«Он разорвал приборную панель, мою подушку безопасности, обыскал бардачок и сломал радио. Но жвачку и протеиновый батончик его совсем не заинтересовали», — рассказала журналистам Ярбро.
Екатерина Гура