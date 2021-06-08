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12:53 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Моряки нашли на Ямале потерявшегося самоеда, спасли его и вернули хозяевам

Как оказалось, пес пропал еще семь дней назад.

Экипаж ледокола «Александр Санников» во время работ в Обской губе услышал в нескольких километрах от берега собачий лай. Приглядевшись, моряки заметили во льдах самоеда. Голодный и замерзший, он неуверенно ступал по льду, прихрамывая на одну лапу, и явно нуждался в помощи.

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«На тот момент уже начался ледоход, и животное могло утонуть или умереть от голода, так как шансов вернуться на берег у него уже не было», — говорят моряки. К счастью, им удалось заманить самоеда на борт, а затем вернуть хозяевам.

«Приехала Подушка, привезли ее на берег. Она увидела меня, так обрадовалась. Мы пришли с ней домой. Мы ей говорим: “Как ты так убежала?” А она стеснялась, лапками прикрывалась, понимала, что она сделала очень плохо. Хотим поблагодарить тех людей, которые нашли ее, не бросили в беде. Разыскали нас», — сказала хозяйка самоеда Светлана Черешнева.

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