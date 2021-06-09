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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как начались 10 самых знаменитых пожаров (фото)

9 июня 1737 года в Москве вспыхнул Троицкий пожар, в котором сгорели 12 тысяч дворов, 2,5 тысячи домов, более 70 церквей и монастырей. Возгорание было одним из крупнейших городских пожаров XVIII века. К этой дате вспоминаем 10 самых известных пожаров в истории.

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Троицкий и другие московские пожары

Московский пожар 1737 года вспыхнул на праздник Святой Троицы. Незадолго до полудня загорелся дом богатого москвича Александра Милославского. По легенде, пожар был вызван свечой, поставленной солдатской вдовой, прислуживавшей в усадьбе. Из-за сильного ветра огонь мгновенно распространился на другие здания — в Москве того времени преобладала деревянная тесная застройка. В Троицком пожаре сгорела примерно четверть города и погибли 94 человека.

Деревянная Москва горела часто. В 1365 году в московской церкви на Чертолье начался Всехсвятский пожар, в котором город выгорел полностью. После этого к 1367 году в Москве был возведен каменный Кремль. В пожарах 1547 года огнём была уничтожена треть городских построек. Погибло более 1 700 человек. 3 июня 1571 года Москва была полностью сожжена во время нашествия Девлет-гирея. Во время пожара погибла библиотека Ивана Грозного. 19-20 марта 1611 года город был подожжен польскими захватчиками. Огонь уничтожил две трети города.

В Московском пожаре 1812 года после взятия города Наполеоном сгорели три четверти деревянных построек. По официальной версии, пожар был вызван действиями оккупантов. Некоторые историки считают, что приказ о поджоге оставленного города мог отдать градоначальник Федор Ростопчин.

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Сгоревшая Троя

Взяв Трою в 1184 году до нашей эры, ахейцы убили многих троянцев, а оставшихся в живых увели в рабство. Разгромленный и разграбленный город сожгли, рассказывает Гомер. 

Руины Трои были обнаружены в конце 1860-х гг. археологом-самоучкой Генрихом Шлиманом при раскопках холма Гиссарлык в турецкой провинции Чанаккале, примерно в 7 километрах от входа в пролив Дарданеллы. Среди остатков массивных крепостных стен он нашел и следы пожара.

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Великий пожар Рима

В 64 году при императоре Нероне разразился Великий пожар Рима. Он бушевал шесть дней и семь ночей. В огне сгорели 11 из 14 кварталов Рима. Пожар начался в ночь с 18 на 19 июля в лавках возле Большого цирка — крупнейшего ипподрома. В катастрофе обвинили христиан, что повлекло за собой волну погромов и многочисленные жестокие казни. 

Древнеримский писатель Светоний обвинил в пожаре Нерона. Эта версия стала самой распространенной в культуре. Однако современные историки считают, что огонь вспыхнул случайно в бедном квартале, где проживало множество рабов и приехавших на заработки «нелегалов». Нерон же приложил немало усилий, чтобы спасти пострадавших и потушить огонь. Отстраивая город заново, император установил строгие противопожарные нормы.

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Поджог Александрийской библиотеки

Считается, что одна из крупнейших «культурных» катастроф произошла в 391 году. В городе начался конфликт между язычниками и христианами. Патриарх Феофил Александрийский получил от римского императора Феодосия I разрешение на уничтожение языческих храмов. Вместе с ними погибла и одна из крупнейших и наиболее значительных библиотек древнего мира.

Однако современные исследователи полагают, что на самом деле библиотека приходила в упадок постепенно в течение нескольких столетий, начиная со II века. Окончательно она исчезла в ходе арабского завоевания в первой половине VII века.

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Великий лондонский пожар

Около полуночи 2 сентября 1666 года в пекарне Томаса Фарринера в Лондоне вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил дом и угрожал другим зданиям. Констебли предложили разрушить соседние дома, чтобы огонь не перекинулся на город, однако их хозяева не дали этого сделать. В итоге огонь перекинулся на склады с бумагой, и вскоре охваченный длительной засухой город вспыхнул, как спичка. В Великом лондонском пожаре сгорели 13 тысяч домов и 87 церквей.

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Великие пожары в США

19 июля 1845 года в Нью-Йорке на предприятии по производству ворвани и свечей вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по окрестным кварталам с деревянной застройкой. Сгорели 345 строений, погибли 4 пожарных и 26 жителей города. 

В октябре 1871 года корова одного из жителей Чикаго опрокинула копытами керосиновую лампу. Пожар охватил сарай, затем соседние здания, а после и весь город. В Великом чикагском пожаре погибло до 300 человек и было разрушено 17 тысяч зданий.

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Поджог Рейхстага

27 февраля 1933 года в Берлине сгорел Рейхстаг. По официальной версии нацистов, поджог был совершен нидерландским коммунистом Маринусом ван дер Люббе, за что он был приговорён к смертной казни. Провокация позволила нацистам ограничить гражданские свободы, начать гонения на коммунистов и сыграла важную роль в укреплении их власти в Германии.

AP 2021
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Пожар на Чернобыльской АЭС

Во время чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года на крыше и в других помещениях энергоблока начался пожар. В его героическом тушении принимали участие 69 пожарных, 14 единиц техники. Большинство пожарных получили смертельную дозу радиации.

AP 2021
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Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon

20 апреля 2010 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории. На нефтяной платформе Deepwater Horizon прогремел взрыв и начался пожар. В результате разлива нефти были загрязнены более 171 мили побережья Мексиканского залива. В воды залива попало 800 тысяч баррелей нефти. В результате пожара погибли 13 человек, еще 17 человек пострадали.

AP 2021
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Пожар в соборе Парижской Богоматери

15 апреля 2019 загорелась крыша собора Парижской Богоматери. В результате пожара обрушился шпиль и часть крыши здания, сгорела часть внутреннего убранства собора. Первоначально рассматривалась версия поджога, но в конце концов эксперты пришли к выводу, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

AP 2021
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Лесные пожары в Австралии

С октября 2019 по февраль 2020 года в Австралии после рекордной жары, засухи и частых ударов молний огнем было уничтожено более 5 млн гектаров леса, сгорело более 1000 домов, погибли 33 человека. Считается, что лесные пожары сезона 2019–2020 годов стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений.

Анна Лысенко

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