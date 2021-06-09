Как начались 10 самых знаменитых пожаров (фото)

Троицкий и другие московские пожары
Московский пожар 1737 года вспыхнул на праздник Святой Троицы. Незадолго до полудня загорелся дом богатого москвича Александра Милославского. По легенде, пожар был вызван свечой, поставленной солдатской вдовой, прислуживавшей в усадьбе. Из-за сильного ветра огонь мгновенно распространился на другие здания — в Москве того времени преобладала деревянная тесная застройка. В Троицком пожаре сгорела примерно четверть города и погибли 94 человека.
Деревянная Москва горела часто. В 1365 году в московской церкви на Чертолье начался Всехсвятский пожар, в котором город выгорел полностью. После этого к 1367 году в Москве был возведен каменный Кремль. В пожарах 1547 года огнём была уничтожена треть городских построек. Погибло более 1 700 человек. 3 июня 1571 года Москва была полностью сожжена во время нашествия Девлет-гирея. Во время пожара погибла библиотека Ивана Грозного. 19-20 марта 1611 года город был подожжен польскими захватчиками. Огонь уничтожил две трети города.
В Московском пожаре 1812 года после взятия города Наполеоном сгорели три четверти деревянных построек. По официальной версии, пожар был вызван действиями оккупантов. Некоторые историки считают, что приказ о поджоге оставленного города мог отдать градоначальник Федор Ростопчин.