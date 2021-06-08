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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер пенсионер из Индии, создавший оазис посреди бесплодной пустыни

Он стал местной легендой.

Умер индийский пенсионер Ананд Дхавадж Неги, который потратил два десятилетия, чтобы превратить участок земли посреди холодной пустыни в зеленый оазис, сообщает Oddity Central.

До выхода на пенсию Неги работал мелким чиновником в финансовом отделе, отвечающем за программу восстановления земель, которые подверглись опустыниванию. Она была принята еще в 1977 году. Одна из таких пустынь находится на севере страны в штате Химачал-Прадеш. Она расположена у подножия гималайских хребтов, поэтому здесь не только засушливо, но и холодно. Мужчина увидел, что миллионы долларов, потраченные на программу, пошли насмарку из-за неправильного подхода к проблеме.

Сын фермера, Неги решил попробовать озеленить небольшой участок сам. Мужчина вышел на пенсию в 2003 году и с тех пор неустанно трудился, чтобы вырастить оазис в пустыне вопреки всем помехам.

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Первые его попытки потерпели поражение из-за нехватки воды. Неги не сдался и в сотрудничестве с местными ирригаторами создал целую систему неглубоких оросительных каналов, которые собирают дождевую воду и отводят потоки от ледников.

Следующей проблемой оказалась бедная почва. Неги открыл козью ферму и стал удобрять землю навозом, смешанным с дождевыми червями. Он также засеял почву клевером, чтобы насытить ее азотом. Это решило проблему и с зайцами. Раньше они объедали другие растения, а теперь полностью переключились на клевер.

В начале работы у фермера погибало 85% растений, но к концу его жизни — не больше 1%. У себя в оазисе Неги выращивал фасоль, картофель, зеленый горошек, яблоки, абрикосы и другие растения. Больше всего здесь растет робинии — небольших древесных растений семейства бобовые.

74-летнему мужчине помогали два волонтера. С их помощью он озеленил 90 гектаров бесплодной земли.

Анна Лысенко

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