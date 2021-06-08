15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умер пенсионер из Индии, создавший оазис посреди бесплодной пустыни
Он стал местной легендой.
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Умер индийский пенсионер Ананд Дхавадж Неги, который потратил два десятилетия, чтобы превратить участок земли посреди холодной пустыни в зеленый оазис, сообщает Oddity Central.
До выхода на пенсию Неги работал мелким чиновником в финансовом отделе, отвечающем за программу восстановления земель, которые подверглись опустыниванию. Она была принята еще в 1977 году. Одна из таких пустынь находится на севере страны в штате
Сын фермера, Неги решил попробовать озеленить небольшой участок сам. Мужчина вышел на пенсию в 2003 году и с тех пор неустанно трудился, чтобы вырастить оазис в пустыне вопреки всем помехам.
Первые его попытки потерпели поражение
Следующей проблемой оказалась бедная почва. Неги открыл козью ферму и стал удобрять землю навозом, смешанным с дождевыми червями. Он также засеял почву клевером, чтобы насытить ее азотом. Это решило проблему и с зайцами. Раньше они объедали другие растения, а теперь полностью переключились на клевер.
В начале работы у фермера погибало 85% растений, но к концу его жизни — не больше 1%. У себя в оазисе Неги выращивал фасоль, картофель, зеленый горошек, яблоки, абрикосы и другие растения. Больше всего здесь растет робинии — небольших древесных растений семейства бобовые.
74-летнему мужчине помогали два волонтера. С их помощью он озеленил 90 гектаров бесплодной земли.
Анна Лысенко