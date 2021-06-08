Персональный психолог и «человек-жилетка»: кто такой соцработник на самом деле

8 июня в России чествуют социальных работников. А мы в этот день хотим рассказать три трогательные истории — про людей.
Наталья Асафова
«Дарить радость от общения и надежду на исцеление, возвращать веру в будущее» — вот, по мнению Натальи Асафовой из небольшого города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, главные задачи социального работника.
У Натальи Асафовой десять подопечных. И к каждому из них нужен индивидуальный подход. Кто-то легко идет на контакт, а кто-то закрыт и предпочитает не говорить о проблемах; одни радуются жизни, другие чаще ворчат. Но сама Наталья не видит в этом никакой сложности и говорит, что работа у нее самая обыкновенная.
Многие представляют себе социального работника как сиделку, кухарку и посыльного: как говорится, «три в одном». Но такой образ оставляет вне поля зрения самое главное — социальный аспект профессии.
Для своих клиентов соцработник в первую очередь советчик и помощник. Возможно, иногда даже персональный психолог и «человек-жилетка».
Наверняка не все готовы часами выслушивать пожилых или недееспособных людей, испытывающих дефицит общения, и при этом относиться к ним исключительно доброжелательно, быть готовыми прийти на помощь в любую минуту. Что и говорить: подобные профессии бывают «обыкновенными» только для такого человека, для которого они — настоящее призвание. Однако Наталья Асафова о выборе своего нынешнего места работы не жалеет: она трудится в организации социального обслуживания населения «Елена» вот уже целых тринадцать лет и половину этого срока помогает людям на дому.
По мнению Натальи, одно из самых важных для соцработника качеств — любовь к людям.
«Мои бабушки и дедушки, я их ласково так называю, мне очень дороги, — говорит она. — Я всех люблю, знаю их проблемы, стараюсь помочь им преодолеть житейские трудности, поддержать морально. Случается, и совета прошу. У них я черпаю благородство, честность, выносливость и мудрость».
Асафова активно участвует во многих мероприятиях, которые проходят в рамках национального проекта «Демография» и направлены на активное долголетие — обеспечение здоровья, участия в общественной жизни и защищенности пожилых людей. Вместе с пожилыми людьми Наталья ставит театральные сценки, проводит кулинарные мастер-классы и творческие занятия. «Мы приходим в дома одиноких пожилых людей, дарим им радость от общения и надежду на исцеление, возвращаем веру в будущее», — говорит она.
Елена Макарова
Елена долгое время работала в сельском Доме культуры поселка Стеклянная Радица, а затем пришла в социальную сферу. И поняла: вот ее призвание — работать с людьми, помогать тем, кто из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно решать бытовые проблемы. Можно сказать, что профессия социального работника выбрала Елену сама.
Сейчас Макарова отвечает за тринадцать человек — тринадцать совершенно разных судеб, иногда очень тяжелых. Среди подопечных Елены есть и одинокие пенсионеры, и узники фашистских концлагерей, и люди с тяжелой инвалидностью. Всем им нужна и помощь по хозяйству, и моральная поддержка. И для них Елена делает все, что может, и даже немного больше.
На Макаровой, как и на других соцработниках, не только закупка продуктов, готовка и помощь по хозяйству, но и более «тонкие материи».
Нужно обязательно уметь слушать человека, где-то подбодрить или рассмешить, в какой-то ситуации успокоить или, наоборот, уговорить, например, сходить к врачу.
Елена активно участвует во внедрении пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках нацпроекта «Демография». Основополагающий принцип этой системы в том, что человек продолжает жить дома, в привычной для себя среде, а в уходе за ним используются так называемые стационарозамещающие технологии.
Так, например, у подопечных Макаровой есть тревожные кнопки экстренного вызова, которые помогают в любой момент вызвать соцработника; тот, в свою очередь, сориентируется дальше и либо решит ситуацию сам, либо вызовет другую службу — газовщиков, спасателей, либо скорую.
Еще одна стационарозамещающая технология — санаторий на дому: подход, который позволяет инвалидам и пожилым людям получать в домашних условиях сеансы фитотерапии, массажа и адаптивной физкультуры. При этом, конечно же, учитываются индивидуальные рекомендации врачей и сопутствующие диагнозы пациентов.
О культурном развитии наша героиня тоже не забывает: не прошла даром первая область работы. Ежемесячно по заявкам своих подопечных Елена Макарова доставляет книги из библиотечного фонда комплексного центра социального обслуживания населения Брянского района. Такая вот «библиотека на дому» вдобавок к «санаторию».
Труд социального работника бывает и физически, и морально истощающим. Но Елена Макарова на свою работу не жалуется и менять ее не собирается.
Главное, считает она, приходить к нуждающимся людям с открытым сердцем, и тогда обратная связь будет позитивной.
Любовь Третьякова
Любовь Третьякова трудится в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Новодвинского комплексного центра социального обслуживания с 2011 года. Помощи нуждающимся Любовь Валерьевна посвящает не только рабочее, но и свободное время: в качестве волонтера ухаживает за тяжелобольными людьми в центральной городской больнице.
Нагрузка в этой профессиональной сфере невероятная — как физическая (подопечных нужно поднимать, переворачивать, помогать им сесть), так и моральная. Согласитесь, очень сложно каждый день смотреть на больных без шанса на выздоровление, на угасающих бабушек и дедушек, и при этом сохранять бодрость духа.
Наша работа — это образ жизни, служение.
А людей, с которыми работает, считает примером для подражания: «Они учили, лечили, были донорами, сдавая кровь, дежурили народными дружинниками. И трудились, трудились, трудились». Соцработница из Новодвинска старается от них не отставать и, пока есть силы, помогать другим по мере своих возможностей. Возможно, и она станет вдохновляющим примером для более юных, желающих творить добрые дела.
Даже коронавирусная пандемия не помешала Любови Валерьевне творить добрые дела. В разгар ковида, весной и летом 2020 года, когда действовали достаточно суровые ограничительные меры, она принимала участие в общероссийской акции «Продуктовая помощь». Третьякова доставляла домой продукты пожилым горожанам, а также людям с ограниченными возможностями, которым было опасно выходить в магазины самим.
Пускай должность социального работника и не самая «хлебная», но менять профессию Третьякова не собирается. Работать в центр социального обслуживания она пришла в сложный жизненный момент — Любовь Валерьевну сократили на предыдущей работе, а вскоре скончалась ее собственная мать. Вакансия по работе с инвалидами и пожилыми людьми помогла ей найти настоящую отдушину. Эта работа стала для Третьяковой благословенной возможностью, пройдя сложные времена, начать приносить пользу и облегчать страдания тем, кто не может справиться сам.
Таких подвижников, как она, в стране сотни и тысячи: во многих городах нашей страны социальные работники приносят нуждающимся продукты, убирают, дают лекарства, выслушивают, утешают и веселят.
Эти люди и их работа — важная часть национального проекта «Демография», иницированного в 2019 году президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из задач этого нацпроекта — создание системы долговременного ухода, которая помогает пожилым получать адекватный уход и продолжать жить в семьях, не прибегая к услугам домов престарелых. Также нацпроект занимается поддержкой семей с детьми, вопросами здорового образа жизни и активного долголетия, проблемами занятости населения.