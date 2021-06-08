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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Посреди Иерусалима образовалась гигантская воронка (видео)

В нее рухнули автомобили и деревья.

На автостоянке Медицинского центра «Шаарей Цедек» в Иерусалиме образовался гигантский провал.

Воронка появилась днем в понедельник прямо под одним из автомобилей. Он рухнул вниз и исчез под землей. Затем на глазах очевидцев произошли новые обвалы, которые погребли под песком еще несколько авто и деревьев. На место происшествия прибыло семь пожарных машин.

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Точная причина обрушения пока не известна. По сообщению The Times of Israel, провал может быть результатом строительства дороги на въезде в Иерусалим с прокладкой туннелей под больницей и автостоянкой.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Анна Лысенко

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