18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Посреди Иерусалима образовалась гигантская воронка (видео)
В нее рухнули автомобили и деревья.
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На автостоянке Медицинского центра «Шаарей Цедек» в Иерусалиме образовался гигантский провал.
Воронка появилась днем в понедельник прямо под одним из автомобилей. Он рухнул вниз и исчез под землей. Затем на глазах очевидцев произошли новые обвалы, которые погребли под песком еще несколько авто и деревьев. На место происшествия прибыло семь пожарных машин.
Точная причина обрушения пока не известна. По сообщению The Times of Israel, провал может быть результатом строительства дороги на въезде в Иерусалим с прокладкой туннелей под больницей и автостоянкой.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Анна Лысенко
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