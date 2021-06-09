11:21 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Сети нашли способ проверить ум своей кошки (видео)
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В TikTok набирает популярность новый флешмоб, в котором пользователи подносят кошек к стене и по реакции питомцев проверяют их интеллект.
Первый подобный ролик опубликовала хозяйка трех котов с ником lololov.ly. «Поднесите своих кошек к стене, чтобы посмотреть, остановятся ли они перед поверхностью. Если да, то они умные», — объяснила суть флешмоба девушка.
Так, если кот максимально сопротивлялся и не давал прижать себя к стене, ему ставили высокий балл, если слегка сгибал лапу — балл поменьше, а если вообще не понимал, чего от него хотят, — то получал минимальную отметку.
После этого пользователи соцсети стали так же проверять интеллект своих кошек, а некоторые комментаторы постарались объяснить реакцию животных: «На самом деле это рефлекс. Мы проводим такой тест, если кот тяжело ходит. Мы также проводим нейрологический тест, как бы щелкая их лапками вверх и вниз», «[Коты] должны автоматически возвращать лапы в исходное положение. И если у них не выходит — значит, есть нейрологические проблемы. И это означает, что коты не знают, где их лапки».