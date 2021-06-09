В Китае нашли руины хижины возрастом 4,5 тысячи лет

Археологи из провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружили руины бамбуковой хижины возрастом 4,5 тысячи лет.
Это самая древняя хижина на равнине Чэнду, сообщает «Синьхуа». Она была найдена на руинах города Баодунь, древнего центра одноименной культуры.
Постройки из глины и бамбука были широко распространены в Китае, но ученые не знают, как рано местные жители освоили этот способ строительства. Теперь у них есть как минимум одна археологическая «улика» в этом вопросе. Бамбук из хижины оказался обуглен. Вероятно, жилище было охвачено огнем.
Ранее в Баодуне были найдены десятки тысяч керамических изделий, а также следы древних рисовых полей.
Культура Баодунь возникла в неолите около 2700 года до нашей эры. Ее представители первыми на юге Китая начали выращивать рис и просо. Ученые обнаружили уже десять поселений из этой культуры. Стены баодуньских сооружений были покрыты галькой, что является уникальной местной особенностью.