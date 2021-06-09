Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
895 лет со дня рождения Мэрилин Монро
12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли руины хижины возрастом 4,5 тысячи лет

Она самая древняя в регионе.

Археологи из провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружили руины бамбуковой хижины возрастом 4,5 тысячи лет.

Это самая древняя хижина на равнине Чэнду, сообщает «Синьхуа». Она была найдена на руинах города Баодунь, древнего центра одноименной культуры.

Постройки из глины и бамбука были широко распространены в Китае, но ученые не знают, как рано местные жители освоили этот способ строительства. Теперь у них есть как минимум одна археологическая «улика» в этом вопросе. Бамбук из хижины оказался обуглен. Вероятно, жилище было охвачено огнем.

Ранее в Баодуне были найдены десятки тысяч керамических изделий, а также следы древних рисовых полей.

Руины города Баодунь

Культура Баодунь возникла в неолите около 2700 года до нашей эры. Ее представители первыми на юге Китая начали выращивать рис и просо. Ученые обнаружили уже десять поселений из этой культуры. Стены баодуньских сооружений были покрыты галькой, что является уникальной местной особенностью.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир в Крыму
Названы самые востребованные в 2021 году профессии
Компенсации за отпуск: кому заменят дни отдыха деньгами
«Туристам все можно»: как уничтожают цветущие поля в России
Ливень заставил жителей Саратова плавать по улицам
Застреливший двух судебных приставов в Адлере задержан
Здоровье
Ученые выяснили, кто чаще болеет ковидом без симптомов Предрасположенность к легкому течению инфекции найдена у жителей северо-запада Европы.
Hi-Tech
В сети появился рецепт лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях. Что с ним не так Сможет сделать каждый. Но будьте осторожны
Горячие темы на Авто
Россия токсичная страна..? 260
поздравления 211
А что же дальше? 144
SSD-накопитель или классический HDD??? 117
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь