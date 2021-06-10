17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: отличите правду о мороженом от мифов
Как много вы знаете о мороженом? Пройдите наш тест и проверьте себя.
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Как много вы знаете о мороженом? Пройдите наш тест и проверьте себя.
10 июня сладкоежки всего мира отмечают День мороженого. Это холодное лакомство мы любим и едим с самого детства, но как много мы о нем знаем? Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить факты от мифов о мороженом.
Екатерина Гура
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