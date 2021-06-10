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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: отличите правду о мороженом от мифов

Как много вы знаете о мороженом? Пройдите наш тест и проверьте себя.

10 июня сладкоежки всего мира отмечают День мороженого. Это холодное лакомство мы любим и едим с самого детства, но как много мы о нем знаем? Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить факты от мифов о мороженом.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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