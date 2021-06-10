12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Топ-10 усадеб русских классиков (фото)
100 лет назад в этот день был основан Государственный
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Ясная Поляна
Лев Николаевич Толстой родился и прожил в Ясной Поляне, что в 14 км к юго-западу от Тулы, большую часть своей жизни. Прадед Толстого по линии матери, князь Сергей Федорович Волконский, приобрел часть Ясной Поляны в 1763 году. Стараниями его потомков в усадьбе появились парки, сады, аллеи, пруды, богатая оранжерея и архитектурный ансамбль, включавший большой барский дом и два флигеля. Вопреки богатству и красоте имения, Лев Николаевич с супругой жили очень скромно. В Ясной Поляне родились их 13 детей. Здесь были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и другие произведения.
Михайловское
Унаследованное от матери имение в Псковской губернии Александр Пушкин посещал несколько раз. Здесь он жил в ссылке с 1824 по 1826 годы и написал часть «Евгения Онегина», произведения «Борис Годунов», «Цыганы», знаменитые стихотворения «Буря мглою небо кроет...» и «Я помню чудное мгновенье...».
Болдино
Еще одна усадьба Александра Пушкина. Имение в селе Большое Болдино принадлежало предкам поэта по отцовской линии. С ним связан один из самых ярких периодов в творчестве Пушкина — Болдинская осень. Здесь он написал многочисленные стихи, закончил «Евгения Онегина», создал «Сказку о рыбаке и рыбке», «Пиковую даму» и «Медного всадника».
Усадьба Карабиха
Усадьба Карабиха в Ярославской области принадлежала князю Николаю Голицыну, а в 1861 году строение приобрел Николай Алексеевич Некрасов, сделав его своей летней резиденцией. Здесь Некрасов написал «Мороз — Красный нос», «Русские женщины» и поэму «Кому на Руси жить хорошо».
Тарханы
Это одно из наиболее известных лермонтовских мест в России. Усадьба Тарханы в селе Лермонтово принадлежала любимой бабушке Михаила Лермонтова — Елизавете Арсеньевой, урождённой Столыпиной. Здесь Лермонтов провёл свои детские годы.
Спасское-Лутовиново
Любимая усадьба Ивана Тургенева, которую он унаследовал от матери, расположена в Орловской области.
«Когда я подъезжаю к Спасскому, меня в каждый приезд охватывает странное волнение, да и немудрено, я провел здесь лучшие годы своей жизни», — писал Иван Сергеевич.
Мелихово
Усадьбу в окрестностях города Чехова Московской области Антон Павлович Чехов приобрел в 1892 году и жил в ней несколько лет со своими родителями и ближайшими родственниками. Чехов в Мелихово не только писал, но и работал врачом. Он продал имение перед отъездом в Крым, где лечился от туберкулеза. Сейчас в Мелихово находится один из главных чеховских музеев в России.
Мураново
Усадьба в деревне Мураново Пушкинского района Московской области принадлежала поэту Евгениею Баратынскому. Господский дом здесь построен по его чертежам. Впоследствии имение перешло к Тютчевым, родственникам Баратынских. Сейчас здесь действует музей Федора Тютчева.
Музей Ивана Бунина
Лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин какое-то время работал в Орле в газете «Орловский вестник». В этом городе он часто менял место жительства. Одним из его адресов был дом по улице Воскресенской (ныне Гагарина). Сейчас в этом доме действует музей.
Дом-музей Леонида Андреева
Классик Серебряного века провел первые 20 лет жизни в типичном мещанском доме в городе Орел. Позже мать писателя его продала и переехала в Москву. Описание дома и сада сохранилось в произведениях и письмах Леонида Андреева.
Анна Лысенко