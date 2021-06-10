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14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из Сибири создает гиперреалистичных животных и птиц из шерсти (фото)

Отличить их от настоящих практически невозможно

Художница Анна Ястрежембовская из Омска прославилась в Сети благодаря своим удивительным работам — милым и очень реалистичным миниатюрам и точным копиям животных и птиц, которых она делает из войлока.

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По словам Анны, еще с детства она любила делать игрушки, но свое призвание и технику нашла только после рождения собственных детей, когда случайно увидела в интернете войлочные игрушки.

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Сейчас ее работы продаются по всему миру, а в Instagram за ее творчеством следят почти 30 тысяч человек.

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Екатерина Гура

Еще больше интересного о творчестве

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