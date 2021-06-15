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09:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Получите секретные промокоды к большой летней распродаже на AliExpress

С 21 по 25 июня будет проходить большая летняя распродажа АлиЭкспресс со скидками до 70%. Но режим «повышенной боевой готовности» уже включен. Многие продавцы начали публиковать промокоды и делиться скидочными купонами на топовые товары, в том числе смартфоны, холодильники, роботы-пылесосы, стиральные машины и другую востребованную технику. Это хороший шанс найти нужный товар намного дешевле, чем в отечественных магазинах.

А 16 июня на АлиЭкспресс стартует еще и разогрев распродажи, то есть на сайте с этого видны все будущие скидки. Это очень удобно, ведь так покупатели смогут спокойно поискать варианты, сравнить цены, изучить отзывы и характеристики товаров и выбрать самый лучший продукт без спешки. Его можно добавлять в корзину сразу, не дожидаясь начала распродажи, а расплатиться потом. Это гарантия, что долгожданный телефон или телевизор по низкой цене не уведут у вас из-под носа. Ведь в день распродажи обычно начинается настоящее сумасшествие — лучшие товары со скидками разметают на глазах.

А вот несколько секретов о том, как сэкономить еще больше во время летней распродажи АлиЭкспресс 2021 года:

  • обязательно посетите центр купонов. Возможно, именно здесь прячется скидка на нужный вам товар;
  • просмотрите страницу с самыми низкими ценами распродажи. Здесь немало полезного;
  • не забывайте посещать приложение AliExpress в смартфоне, ведь там можно зарабатывать монеты и менять их на дополнительную скидку. Монеты начисляются на выполнение небольших заданий, игры, просмотры страниц, добавление товаров в корзину и даже просто за то, что вы открыли приложение.
  • не забудьте и сыграйте в приложении в игру, которая сэкономит вам 1 тысячу рублей на покупки. Играть нужно в приложении AliExpress.
Двухкамерный холодильник Indesit с промокодом

Двухкамерный холодильник Indesit еще несколько дней будут продавать со скидкой 23% и дополнительной скидкой на 3 тысячи рублей по промокоду. Важно, что товар доставляют из России за 2-3 дня. Модель пользуется популярностью и собрала очень положительные отзывы. Еще бы, ведь продукты в нем хранятся дольше благодаря постоянному поддержанию оптимальной влажности Low Frost.

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В отзывах пишут:
  • Холодос отличный. Лоу фрост. За эти деньги отличнейшее предложение. Доставляют в ЗАТО - это мегаплюс.
Двухкамерный холодильник Indesit с промокодом
Потрясающий бюджетный телевизор 32"

Телевизор с разрешением экрана 1366х768 пикселей дает богатое и естественное изображение, а встроенный кинотеатр высокой четкости USB CINEMA HD превращает любой просмотр в настоящее зрелище. Не удивительно, что этот телевизор с тонким корпусом пользуется такой популярностью.

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  • Цена, качество, описание соответствуют. Очень доволен, на кухню, на дачу прекрасный выбор. Рекомендую.
Потрясающий бюджетный телевизор 32"
Переносной кондиционер

Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.

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В отзывах пишут:
  • Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Переносной кондиционер
Мини-бойлер

Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.

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В отзывах пишут:
  • Супербыстрая доставка, продавцу респект и честные пятерки, рекомендую.
Мини-бойлер
Крутой бюджетный смартфон от Xiaomi

Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)

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В отзывах пишут:
  • Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Крутой бюджетный смартфон от Xiaomi
Посудомоечная машина - хит продаж

Посудомойка машина MIDEA с быстрой доставкой из России продается дешевле, чем в отечественных магазинах. Это одна из самых популярных моделей благодаря компактности, классу энергопотребления A+, полной защите от протечек, защите от детей и низкому уровню шума. Обратите внимание, пока на товар действует немалая скидка.

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В отзывах пишут:
  • Все отлично. Машинка - зверь.
Посудомоечная машина - хит продаж
Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

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В отзывах пишут:
  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Робот-мойщик окон
Летние женские сандалии

Кеды на алиэкспресс женские станут отличной альтернативой недышащим кроссовкам и кедам в летнюю погоду. Обувь из эластичной ткани отлично сядут по форме вашей ноги. Отличный вариант летних сандалий с открытым носком. Они станут вашими любимцами в жаркую погоду. Они легкие, очень комфортные и обращают на себя внимание.

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В отзывах пишут:
  • Отличная обувь на лето. Легкие и удобные. Ткань не тянется, так что если высокий подъем, то будет трудновато надевать. На ноге сидят великолепно. Ношу ее как летнюю обувь, на 35 (российский размер) и заказала 5-й размер. Подошли идеально. Несмотря на то, что у меня еще шишки, они даже не выделяются. Продавцу — хороших продаж и процветания.
Летние женские сандалии
Женские смарт-часы

Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.

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В отзывах пишут:
  • Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Женские смарт-часы
Набор керамических украшений

Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Комплект замечательный, очень понравился, вставочки и застежки у серег похожи на золото, не облазит, не темнеет. В общем, я в восторге. Рекомендую этого продавца, пришли за неделю.
Набор керамических украшений
Сумка-холодильник

Небольшая сумка сохранит обед или продукты для пикника свежими в жару. Ее очень удобно брать на работу в жаркий день, на пляж, в парк или в поезд. Обязательный девайс для семьи, чтобы не волноваться за здоровье детей в путешествии или на отдыхе.

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В отзывах пишут:
  • Сумка-холодильник хорошего качества, очень довольна покупкой, очень хорошая цена, в магазине такая же вдвое дороже, молнии выглядят качественно.
Сумка-холодильник
Модные кеды нового поколения

Клетчатые яркие кроссовки отлично впишутся в повседневную жизнь. Кеды представлены в 14 разных цветах. Мужские кеды на алиэкспресс позаботились о вашем комфорте и создали воздухопроницаемую технологию для удобных пеших прогулок или бега. Прочная подошва обеспечит вам долгое обслуживание обуви. С кроссовками, выполненными по уникальному дизайну, вы будете выглядеть модно и стильно. Размерная сетка полностью соответствует вашему размеру. Заказывайте с функцией ускоренной доставки за полцены!

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  • Кроссовки просто восторг, не ожидала, что окажутся такими классными. Мягкие, удобные. Есть небольшой запах, но думаю, он выветрится. Пришли очень быстро, продавца рекамендую.
Модные кеды нового поколения
Удочка с армированным волокном

Гибкая но прочная телескопическая удочка GHOTDA 2,1 М-3,6 М с армированным волокном станет отличным подарком и новичку, и профессиональному рыбаку. Легкая и компактная она не займет много места и всегда будет под рукой. Есть функция быстрой доставки, а это значит, что ваша удочка приедет примерно за пять дней.

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  • Опробовал удочки на рыбалке. Удочки супер для своей цены, на донку хороший вариант. Закидывал 170гр. удилище держит и не напрягается. Поклёвку видно очень хорошо даже рыбы менее 100гр. Рекомендую.
Удочка с армированным волокном
Видеорегистратор с GPS

Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно.  Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Видеорегистратор с GPS
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%. 

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В отзывах пишут:
  • Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом
Стильные и лаконичные футболки

Белые и черные футболки являются базовыми вещами и должны присутствовать в любом гардеробе. Так что советуем обратить внимание на эти стильные модели из 100% хлопка, дополненные лаконичными рисунками. Кроме того, можно выбрать футболки с разными вырезами горловины и дизайном рукавов. А доставка из России гарантирует быстрое получение товара. 

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  • Хорошая футболочка. Брала ту, что с розой и ножами, черную. Размер, хоть и российский, но мне лично подошло впритык 48. Смотрится нормально, просто сама люблю посвободнее. Принт четкий, запаха нет, ткань - хлопок. В целом, за свою цену - вполне себе достойное изделие. Производство российское. Доставка до Москвы за 3 дня. В общем, можно смело брать.
Стильные и лаконичные футболки
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S

Новейший смартфон Xiaomi Redmi Note 10S с 64-мегапиксельной четырехъядерной камерой станет отличный приобретением для любителей фотографировать и не менее сильно порадует тех, кто мечтал о крутом и быстром смартфоне за вменяемые деньги. Не упустите свой шанс: только два дня в рамках флеш-распродажи 28 и 29 апреля новинка от Xiaomi будет продаваться со скидками до 30%!

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  • Отличный телефон - качество сборки, материалов и характеристики все на высоком уровне. NFC есть!!! Поэтому оптимальный выбор. Быстрая отправка и доставка. По промоакции 28-29 апреля на Алиэкспресс за такую цену - вообще топ!
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S
Блендер по суперцене

Если пришло время заменить блендер, искренне советуем присмотреться к мощному варианту от Comfee. Классический комплект с чашей, погружным стаканом и венчиком продают с промокодом, скидочным купоном и быстрой доставкой до двери из России. Выйдет намного дешевле, чем в магазине.

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  • Хороший блендер. Быстрая доставка. Все в комплекте. Протестировала. Пока замечаний нет. Понятная инструкция на русском. Магазин и товар рекомендую.
Блендер по суперцене
Убийца комаров

Первоклассная ловушка для комаров, мух и других насекомых, непрошено влетающих в окно. Свет “ракетки” привлекает насекомых, и они садятся на сетку, а небольшое напряжение делает все остальное. Работает ловушка от аккумулятора, спрятанного в рукоятке. Полезный бонус - “ракетка” выполняет функции ночника и, в отличие от репеллентов, совершенно безопасна. У товара очень высокий рейтинг и множество восторженных отзывов.

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В отзывах пишут:
  • Ракетка супер! Спасибо продавцу! Красивая, светится круто, как ночник. Нравится эта функция, что она стоит ночью и привлекает насекомых к себе светом, то есть работает сама. Можно оставить ее в стоящем положении на подставке на всю ночь. Все соответствует описанию. Доставка супербыстрая - полторы недели! Упаковано великолепно - коробка и пупырчатая пленка. Очень рекомендую.
Убийца комаров
Мини-вентилятор на аккумуляторе

Совсем крошечный, но хорошо выручающий в жару вентилятор можно спрятать в карман или сумочку. Он спасет в очереди, в душном помещении и даже в общественном транспорте. Работает на аккумуляторе, что очень удобно. Вентилятор всегда можно подзарядить от розетки или повербанка.

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В отзывах пишут:
  • Я в восторге от этого вентилятора, просто супер. Продавец тоже умница, упаковал просто отлично, все пришло в целости и сохранности, и дует ну прям классно!!!
Мини-вентилятор на аккумуляторе
Кофемашина DeLonghi

Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Кофемашина DeLonghi
Беспроводной пылесос Redmond

Портативный пылесос - незаменимы домашний помощник, который отлично справится с повседневной уборкой. Redmond RV-UR356 может похвастаться приличным объемом пылесборника, мощностью и низким уровнем шума. Набор из трех насадок делает уборку комфортной и эффективной на любой поверхности. Так что не так важно что у вас в доме ламинат или ковер. Отлично подходит и для уборки в автомобиле. Доставка из РФ означает, что ваш новый домашний помощник приедет всего за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Заказал вечером 27 апреля, доставили до двери 3 мая, в Московскую область. Упаковка и содержимое в полном порядке, отличная вещ за такие деньги, качество пластика неплохое, шума не много, рекомендую. Лучше роботов пылесосов.
Беспроводной пылесос Redmond
Водонепроницаемый тент от солнца

Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.

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  • Очень хороший тент, добротный и качественный. Все швы хорошо прошиты. Пока не натягивали, но, думаю, будет все замечательно.
Водонепроницаемый тент от солнца
Хлопковая мужская футболка Tom Tailor

Брендовая хлопковая футболка Tom Tailor с принтом отлично подойдет тем мужчинам, которые ценят качество и комфорт. В наличие есть разные размеры и цвета. Качественный материал и аккуратный пошив гарантируют долгую носку. Футболки не садятся и не растягиваются. Приятным бонусом при покупке будет быстрая доставка из России. 

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  • На рост 180 и вес 70, заказал 50 (М). Подошли отлично, ткань качественная, действительно хлопок, без торчащих ниток, на лето самое то. Товар пришел быстро.
Хлопковая мужская футболка Tom Tailor
Ручка для удаления пигментных пятен и папиллом

Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.

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В отзывах пишут:
  • Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
Ручка для удаления пигментных пятен и папиллом
Швабра с емкостью для воды

Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол. Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире, что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.

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  • Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Швабра с емкостью для воды
Хромированный смеситель для душа

Смеситель для душа GAPPO с термостатом - отличный повод понежиться в ванной под струями тропического душа. Лаконичный дизайн с прямыми линиями отлично впишется в любую ванную комнату, а удобство использования порадует и взрослых и детей. Быстрая доставка из РФ, так что ваша покупка приедет к вам всего за несколько дней. 

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  • Заказ пришёл раньше указанного срока, за что спасибо продавцу. Установка достаточно простая - не требует особых навыков. Качество душевой системы хорошее. Выглядит стильно. Посмотрим насколько долго прослужит. Тропический душ - очень полезная вещь
Хромированный смеситель для душа
Шлепанцы на толстой платформе

Тапочки на толстой платформе отлично сядут на вашей ноге. Женские тапочки подойдут как для ванной, так и при повседневной ходьбе. Нескользящие шлепанцы станут незаменимы и в походах в бассейн. С ними вы можете быть уверены в сохранности ног на скользящем полу. Внимательно проверяйте таблицу размеров на сайте перед тем, как выбрать подходящую пару. Действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Сами тапочки замечательные, очень удобные, мягкие, и вправду пружинят при ходьбе. Я начиталась отзывов о том, что они маломерят, на 39 вместо 38-39 взяла 40-41, теперь они мне большие. Придется еще заказывать
Шлепанцы на толстой платформе
Кондиционер Hotpoint

Кондиционер известной британской марки работает на охлаждение и обогрев. Он пользуется большой популярностью в Европе благодаря низкому уровню шума и высокому классу энергоэффективности, экономя немало электроэнергии. К тому же, обладает функцией увлажнения воздуха, заменяя увлажнитель в отопительный сезон. В общем, универсальная и выгодная машина, которую продают со скидкой и быстрой доставкой из России.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка до двери. Установили, все работает отлично, хватает на всю квартиру.
Кондиционер Hotpoint
Складной самокат

Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.

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В отзывах пишут:
  • Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Складной самокат

Большая летняя распродажа на АлиЭкспресс — одна из крупнейших в сезоне. В следующий раз такие скидки мы увидим только в начале ноября. Так что не теряйте возможности, составляйте список необходимых покупок и начинайте ловить скидки, копить монеты, запасаться купонами и промокодами!

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