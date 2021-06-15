Получите секретные промокоды к большой летней распродаже на AliExpress
С 21 по 25 июня будет проходить большая летняя распродажа АлиЭкспресс со скидками до 70%. Но режим «повышенной боевой готовности» уже включен. Многие продавцы начали публиковать промокоды и делиться скидочными купонами на топовые товары, в том числе смартфоны, холодильники, роботы-пылесосы, стиральные машины и другую востребованную технику. Это хороший шанс найти нужный товар намного дешевле, чем в отечественных магазинах.
А 16 июня на АлиЭкспресс стартует еще и разогрев распродажи, то есть на сайте с этого видны все будущие скидки. Это очень удобно, ведь так покупатели смогут спокойно поискать варианты, сравнить цены, изучить отзывы и характеристики товаров и выбрать самый лучший продукт без спешки. Его можно добавлять в корзину сразу, не дожидаясь начала распродажи, а расплатиться потом. Это гарантия, что долгожданный телефон или телевизор по низкой цене не уведут у вас из-под носа. Ведь в день распродажи обычно начинается настоящее сумасшествие — лучшие товары со скидками разметают на глазах.
А вот несколько секретов о том, как сэкономить еще больше во время летней распродажи АлиЭкспресс 2021 года:
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Телевизор с разрешением экрана 1366х768 пикселей дает богатое и естественное изображение, а встроенный кинотеатр высокой четкости USB CINEMA HD превращает любой просмотр в настоящее зрелище. Не удивительно, что этот телевизор с тонким корпусом пользуется такой популярностью.
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.
Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)
Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Посудомойка машина MIDEA с быстрой доставкой из России продается дешевле, чем в отечественных магазинах. Это одна из самых популярных моделей благодаря компактности, классу энергопотребления A+, полной защите от протечек, защите от детей и низкому уровню шума. Обратите внимание, пока на товар действует немалая скидка.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
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Отличная обувь на лето. Легкие и удобные. Ткань не тянется, так что если высокий подъем, то будет трудновато надевать. На ноге сидят великолепно. Ношу ее как летнюю обувь, на 35 (российский размер) и заказала 5-й размер. Подошли идеально. Несмотря на то, что у меня еще шишки, они даже не выделяются. Продавцу — хороших продаж и процветания.
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Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно. Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс.
Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
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Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
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Совсем крошечный, но хорошо выручающий в жару вентилятор можно спрятать в карман или сумочку. Он спасет в очереди, в душном помещении и даже в общественном транспорте. Работает на аккумуляторе, что очень удобно. Вентилятор всегда можно подзарядить от розетки или повербанка.
Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.
Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Портативный пылесос - незаменимы домашний помощник, который отлично справится с повседневной уборкой. Redmond RV-UR356 может похвастаться приличным объемом пылесборника, мощностью и низким уровнем шума. Набор из трех насадок делает уборку комфортной и эффективной на любой поверхности. Так что не так важно что у вас в доме ламинат или ковер. Отлично подходит и для уборки в автомобиле. Доставка из РФ означает, что ваш новый домашний помощник приедет всего за несколько дней.
Заказал вечером 27 апреля, доставили до двери 3 мая, в Московскую область. Упаковка и содержимое в полном порядке, отличная вещ за такие деньги, качество пластика неплохое, шума не много, рекомендую. Лучше роботов пылесосов.
Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.
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Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол.
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Сами тапочки замечательные, очень удобные, мягкие, и вправду пружинят при ходьбе. Я начиталась отзывов о том, что они маломерят, на 39 вместо 38-39 взяла 40-41, теперь они мне большие. Придется еще заказывать
Кондиционер известной британской марки работает на охлаждение и обогрев. Он пользуется большой популярностью в Европе благодаря низкому уровню шума и высокому классу энергоэффективности, экономя немало электроэнергии. К тому же, обладает функцией увлажнения воздуха, заменяя увлажнитель в отопительный сезон. В общем, универсальная и выгодная машина, которую продают со скидкой и быстрой доставкой из России.
Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России.
Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!
Большая летняя распродажа на АлиЭкспресс — одна из крупнейших в сезоне. В следующий раз такие скидки мы увидим только в начале ноября. Так что не теряйте возможности, составляйте список необходимых покупок и начинайте ловить скидки, копить монеты, запасаться купонами и промокодами!