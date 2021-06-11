15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В американское почтовое отделение пришел аллигатор
Соблазнился кондиционером.
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В Сети делятся фотографиями аллигатора, который забрел в почтовое отделение флоридского городка
Хищник заполз в вестибюль через автоматические двери, немного побродил, а затем улегся на прохладном кафеле, оценив достоинства помещения с кондиционером.
Напуганные сотрудники почты позвонили шерифу и охотникам за животными. Специалисты вынуждены были «сообщить» аллигатору, что почта — не место для отдыха хищников, и помогли ему вернуться к себе домой на местное болото.
Анна Лысенко
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