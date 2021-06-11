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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США морские птицы бросили две тысячи яиц из-за упавшего дрона

Птицы приняли устройство за хищника и покинули территорию

Источник: AP 2021

Смотрители заповедника Болса-Чика, расположенного в 160 километрах от Сан-Диего в Калифорнии, бьют тревогу из-за небывалого наплыва туристов. После окончания карантина и с наступлением теплой погоды огромное количество людей стали выбираться на природу. По словам управляющей заповедником Мелиссы Лебл, люди не всегда ведут себя корректно и часто нарушают установленные правила: катаются на велосипедах, гуляют с собаками без поводка и запускают дроны.

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Именно последнее и стало причиной недавнего происшествия в заповеднике. Неизвестные посетители запустили два дрона над местом гнездования элегантных крачек, и один из беспилотников потерял управление и упал на заболоченные территории.

Судя по всему, птицы приняли дроны за хищников и, бросив почти две тысячи яиц, покинули территорию заповедника.

Экологи отмечают, что хоть элегантные крачки и не являются исчезающим видом, но в заповеднике Болса-Чика находится одно из четырех известных их гнездований, куда они прилетают из Центральной и Южной Америки, а в августе улетают обратно вместе со своими птенцами. Однако из-за инцидента с дроном в этом году птицы вернутся без птенцов.

Экологический департамент уже запросил ордер, который позволит изучить карту памяти упавшего дрона. Инспекторы планируют по видеозаписи восстановить маршрут беспилотника и найти владельца, которого затем привлекут к уголовной ответственности, пишет The Guardian.

Екатерина Гура

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