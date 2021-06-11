18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США морские птицы бросили две тысячи яиц из-за упавшего дрона
Птицы приняли устройство за хищника и покинули территорию
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Смотрители заповедника
Именно последнее и стало причиной недавнего происшествия в заповеднике. Неизвестные посетители запустили два дрона над местом гнездования элегантных крачек, и один из беспилотников потерял управление и упал на заболоченные территории.
Судя по всему, птицы приняли дроны за хищников и, бросив почти две тысячи яиц, покинули территорию заповедника.
Экологи отмечают, что хоть элегантные крачки и не являются исчезающим видом, но в заповеднике
Экологический департамент уже запросил ордер, который позволит изучить карту памяти упавшего дрона. Инспекторы планируют по видеозаписи восстановить маршрут беспилотника и найти владельца, которого затем привлекут к уголовной ответственности, пишет The Guardian.
Екатерина Гура