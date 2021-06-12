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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике собак чудом спасли из гигантской воронки

Огромный провал посреди поля продолжает расти.

Спасатели мексиканского штата Пуэбла пришли на помощь двум собакам, которые провалились в гигантскую воронку посреди поля.

Провал недалеко от города Санта-Мария-Сакатепек образовался среди белого дня в конце мая. Изначально его диаметр составлял около 60 метров, но воронка продолжает расти и достигла уже 126 метров в ширину. Глубина ее составляет около 20 метров. Местных жителей просят не приближаться к провалу, так как его края нестабильны.

Собаки Спэй и Спайк оказались на дне ямы и не могли выбраться самостоятельно. Один из спасателей спустился к животным на веревке и успешно их вызволил. Псов отправили в ветклинику на осмотр, сообщает El Financiero.

Эксперты до сих пор не уверены, из-за чего образовался такой огромный провал.
Поле могло просесть из-за естественного геологического разлома и колебаний уровня воды в почве и недрах. В то же время экоактивисты уверены, что во всем виновата агрессивная эксплуатация водных ресурсов, которая приводит к образованию подземных пустот.

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