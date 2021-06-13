Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
1010 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отдыхающая лама устроила пробку на дороге в США

Пришлось упрашивать ее уйти.

Пользователи соцсетей делятся видео беззаботной ламы, которая улеглась посреди дороги в американском штате Нью-Гэмпшир и отказывалась сдвинуться с места.

Животное не было травмировано. Оно очевидно чувствовало себя отлично: лама периодически каталась спиной по асфальту, почесывая ее, как собака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время этих процедур на дороге у города Уэр успела образоваться пробка. Водители пытались прогнать животное с дороги, но безрезультатно. Спустя некоторое время лама ушла, и движение возобновилось.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
СМИ узнали о плане НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
В России выявили 14 723 случаев коронавируса за сутки
Путин оценил размер зарплаты Героя Труда
Байден нарушил протокол на саммите G7
Сборная России установила антирекорд в чемпионате Европы
Собянин рассказал о повторной вакцинации от коронавируса
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
12 кафе, куда можно пойти с вашей собакой
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Авто
За прививку от коронавируса будут дарить автомобили О розыгрыше объявил мэр Москвы Сергей Собянин
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
В сети обсуждают фигуру Паулины Андреевой после родов Актриса впервые за долгое время вышла в свет (фото)
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь