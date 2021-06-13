13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Отдыхающая лама устроила пробку на дороге в США
Пришлось упрашивать ее уйти.
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Пользователи соцсетей делятся видео беззаботной ламы, которая улеглась посреди дороги в американском штате
Животное не было травмировано. Оно очевидно чувствовало себя отлично: лама периодически каталась спиной по асфальту, почесывая ее, как собака.
Во время этих процедур на дороге у города Уэр успела образоваться пробка. Водители пытались прогнать животное с дороги, но безрезультатно. Спустя некоторое время лама ушла, и движение возобновилось.
Анна Лысенко
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