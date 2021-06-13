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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Загадочно исчезнувший самолет нашли на дне озера в США

Он пропал бесследно 56 лет назад.

Специалисты, проводившие проверку гидрографического оборудования, обнаружили на дне озера Фолсом в Калифорнии самолет. Предполагается, что это судно, которое загадочно исчезло в 1965 году, сообщает CNN.

Самолет можно увидеть на радарных снимках на глубине около 49 метров под слоем ила. К нему отправили подводного робота с камерой, который сфотографировал хвост и винты. Они оказались такими же, как у бесследно исчезнувшего 56 лет назад самолета.

Этого мало для окончательного подтверждения, но известно, что судно разбилось 1 января 1965 года в окрестностях озера после столкновения в небе с другим небольшим самолетом. Оно так и не было найдено.

Во время загрузки произошла ошибка.
Озеро Фолсом

На борту самолета находились четыре человека. Найти удалось только тело пилота. Другой самолет получил повреждения, но сумел дотянуть до аэродрома.

Ранее местные власти предпринимали попытки найти пропавший самолет, но безрезультатно.

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