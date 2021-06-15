18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Новой Зеландии на онлайн-аукционе продали цветок за 19 200 долларов
Это самое дорогое комнатное растение
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В середине июня в Новой Зеландии на
Интересно, что на торги цветок был выставлен еще в мае 2019 года и тогда его первоначальная ставка составляла всего 24 доллара. Внимание к растению резко возросло в мае 2021 года, когда за него начали торговаться покупатели. В итоге в ходе активных торгов рафидофора была продана за абсолютно рекордную сумму. Всего за растение боролись 248 человек.
Сообщается, что у растения есть восемь листов разной расцветки, а девятый лист должен скоро распуститься.
Кстати, в конце прошлого года тот же продавец продал на этом же аукционе пестрое растение Монстеры за 5551 долларов. Часть денег с этой суммы продавец перечислил на благотворительность, пишет CNN.
Екатерина Гура