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18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новой Зеландии на онлайн-аукционе продали цветок за 19 200 долларов

Это самое дорогое комнатное растение когда-либо проданное на аукционе в стране.

В середине июня в Новой Зеландии на онлайн-аукционе Trade Me было продано самое дорогое комнатное растение в стране. Очень редкая пестрая рафидофора (Rhaphidophora Tetrasperma) была продана анонимному покупателю за невероятные 19 200 долларов.

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Интересно, что на торги цветок был выставлен еще в мае 2019 года и тогда его первоначальная ставка составляла всего 24 доллара. Внимание к растению резко возросло в мае 2021 года, когда за него начали торговаться покупатели. В итоге в ходе активных торгов рафидофора была продана за абсолютно рекордную сумму. Всего за растение боролись 248 человек.

Сообщается, что у растения есть восемь листов разной расцветки, а девятый лист должен скоро распуститься.

Кстати, в конце прошлого года тот же продавец продал на этом же аукционе пестрое растение Монстеры за 5551 долларов. Часть денег с этой суммы продавец перечислил на благотворительность, пишет CNN.

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