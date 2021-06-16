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10:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День рождения «Артека»: интересные факты о самом популярном детском лагере

16 июня 1925 года начал свою работу знаменитый детский лагерь «Артек»

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16 июня самый большой и известный детский лагерь на просторах бывшего СССР отмечает свой 96-й день рождения. За прошедшие почти сто лет существования «Артек» стал легендарным местом со своей уникальной историей. В честь дня рождения любимого детского лагеря мы собрали самые интересные факты о нем.

РИА "Новости"
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История «Артека»

16 июня 1925 года на южном берегу Крыма в урочище Артек у подножия Медведь-горы открылся детский «Лагерь-санаторий в Артеке». В советские времена «Артек» был самым знаменитым пионерским лагерем СССР и визитной карточкой пионерской организации страны. Сегодня это огромный Международный детский центр и член Международной ассоциации детских лагерей.

РИА "Новости"
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Самая длинная смена

Пионерский лагерь «Артек» работал и во время Великой Отечественной войны. С ее началом совпало открытие второй летней смены 1941 года. Детей, которые жили в Крыму, практически сразу родители забрали домой, в лагере остались дети из стран Прибалтики, Молдавии и Западной Украины, которым возвращаться домой было уже нельзя. Через неделю было принято решение эвакуировать детей в подмосковный санаторий «Мцыри», а затем в Сталинград. Там артековцы наравне со взрослыми работали на колхозных полях. Весной 1942 года пионерский лагерь эвакуировали на Алтай. Завершилась самая длинная смена для этих артековцев лишь 12 января 1945 года — она длилась 3 года, 5 месяцев и 20 дней.

РИА "Новости"
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Тысячи счастливых детей

Изначально «Артек» представлял собой палаточный городок, в котором могли разместиться лишь несколько десятков детей. Сегодня в детском центре одновременно могут отдыхать около 3600 детей, а за год — до 30 тысяч.

РИА "Новости"
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Маленькая страна

Сегодня «Артек» — это огромный комплекс, состоящий из десяти лагерей, расположенных на участке в 208 гектаров и занимающих 7 километров береговой линии. Это сопоставимо с размерами государства Монако. 

На территории детского центра можно найти не только жилые и лечебные корпуса, но и современный стадион на 7 тысяч мест, несколько музеев, дворец Суук-Су, развалины генуэзской крепости и 3 плавательных бассейна. Всего на территории «Артека» насчитывается более 150 зданий.

РИА "Новости"
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Знаменитые гости

В советские времена пионерский лагерь «Артек» считался одной из визитных карточек СССР. Сюда с визитами и на отдых приезжали известные политики, актеры, музыканты и космонавты. Например, премьер-министр Индии Индира Ганди, французский писатель Андре Барбюс, а также Юрий Гагарин, который открыл на территории «Артека» Музей космоса и подарил для коллекции свой тренировочный скафандр.

РИА "Новости"
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Родина талантов

Именно в пионерском лагере «Артек» многие известные артисты, ученые, политики и журналисты сделали свои первые шаги к вершинам карьеры. Так, звезда современной оперной сцены Анна Нетребко в «Артеке» пела в составе детского хора, журналист Леонид Парфенов писал в местной стенгазете, а известный футболист и тренер Георгий Ярцев получил в «Артеке» свою первую золотую медаль за достижения в спорте.

РИА "Новости"
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«Замок Гарри Поттера»

Поскольку «Артек» работает круглый год, на его территории есть школа, чтобы дети не отрывались от учебного процесса. Строительство школы было закончено лишь к 2004 году, и рассчитана она на 1224 учеников. Среди детей школа получила название «Замок Гарри Поттера» благодаря своей архитектуре с красивыми башнями.

РИА "Новости"
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Капсула времени и космодром

В 2000 году во время торжественного празднования 75-летия «Артека» была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960-х годов. Послание было подписано 1200 артековцами из всех республик Советского Союза и запаяно в металлическую ракету, которая в течение 40 лет хранилась на Костровой площади «Артека». В своем письме пионеры 1960-х годов надеялись, что в 2000 году все народы Земли будут жить в мире, люди начнут путешествовать на Луну, и в «Артеке» для этих полетов будет построен свой космодром.

РИА "Новости"
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Современная история

Во времена СССР детский пионерский лагерь «Артек» был известен во всем мире благодаря международной программе, по которой в Крым на отдых приезжали дети со всех дружественных стран. Но «Артек» сумел сохранить свою уникальность и после распада СССР и прочно обосноваться в современной реальности. В 2000 году в Токио «Артек» был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира. В 2016 году по результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей Международный детский центр «Артек» был признан лучшим среди лагерей Российской Федерации.

РИА "Новости"
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Популярное название 

За свою долгую историю «Артек» стал настолько популярен, что его название теперь можно найти везде. Например, в честь «Артека» были улицы, переулки, магазины и кинотеатры в России и других странах бывшего Советского Союза, малая планета (астероид № 1956, 1969), вафли с шоколадной начинкой, пшеничная крупа, модель детского радиоприемника, траулер Мурманского морского пароходства (1960-е годы), танкер Дальневосточного морского пароходства, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси «КамАЗ», детская мебель и многое другое.

Екатерина Гура

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