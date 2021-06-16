10:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
День рождения «Артека»: интересные факты о самом популярном детском лагере
16 июня 1925 года начал свою работу знаменитый детский лагерь «Артек»
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16 июня самый большой и известный детский лагерь на просторах бывшего СССР отмечает свой 96-й день рождения. За прошедшие почти сто лет существования «Артек» стал легендарным местом со своей уникальной историей. В честь дня рождения любимого детского лагеря мы собрали самые интересные факты о нем.
История «Артека»
16 июня 1925 года на южном берегу Крыма в урочище Артек у подножия Медведь-горы открылся детский «Лагерь-санаторий в Артеке». В советские времена «Артек» был самым знаменитым пионерским лагерем СССР и визитной карточкой пионерской организации страны. Сегодня это огромный Международный детский центр и член Международной ассоциации детских лагерей.
Самая длинная смена
Пионерский лагерь «Артек» работал и во время Великой Отечественной войны. С ее началом совпало открытие второй летней смены 1941 года. Детей, которые жили в Крыму, практически сразу родители забрали домой, в лагере остались дети из стран Прибалтики, Молдавии и Западной Украины, которым возвращаться домой было уже нельзя. Через неделю было принято решение эвакуировать детей в подмосковный санаторий «Мцыри», а затем в Сталинград. Там артековцы наравне со взрослыми работали на колхозных полях. Весной 1942 года пионерский лагерь эвакуировали на Алтай. Завершилась самая длинная смена для этих артековцев лишь 12 января 1945 года — она длилась 3 года, 5 месяцев и 20 дней.
Тысячи счастливых детей
Изначально «Артек» представлял собой палаточный городок, в котором могли разместиться лишь несколько десятков детей. Сегодня в детском центре одновременно могут отдыхать около 3600 детей, а за год — до 30 тысяч.
Маленькая страна
Сегодня «Артек» — это огромный комплекс, состоящий из десяти лагерей, расположенных на участке в 208 гектаров и занимающих 7 километров береговой линии. Это сопоставимо с размерами государства Монако.
На территории детского центра можно найти не только жилые и лечебные корпуса, но и современный стадион на 7 тысяч мест, несколько музеев, дворец Суук-Су, развалины генуэзской крепости и 3 плавательных бассейна. Всего на территории «Артека» насчитывается более 150 зданий.
Знаменитые гости
В советские времена пионерский лагерь «Артек» считался одной из визитных карточек СССР. Сюда с визитами и на отдых приезжали известные политики, актеры, музыканты и космонавты. Например, премьер-министр Индии Индира Ганди, французский писатель Андре Барбюс, а также Юрий Гагарин, который открыл на территории «Артека» Музей космоса и подарил для коллекции свой тренировочный скафандр.
Родина талантов
Именно в пионерском лагере «Артек» многие известные артисты, ученые, политики и журналисты сделали свои первые шаги к вершинам карьеры. Так, звезда современной оперной сцены Анна Нетребко в «Артеке» пела в составе детского хора, журналист Леонид Парфенов писал в местной стенгазете, а известный футболист и тренер Георгий Ярцев получил в «Артеке» свою первую золотую медаль за достижения в спорте.
«Замок Гарри Поттера»
Поскольку «Артек» работает круглый год, на его территории есть школа, чтобы дети не отрывались от учебного процесса. Строительство школы было закончено лишь к 2004 году, и рассчитана она на 1224 учеников. Среди детей школа получила название «Замок Гарри Поттера» благодаря своей архитектуре с красивыми башнями.
Капсула времени и космодром
В 2000 году во время торжественного празднования 75-летия «Артека» была вскрыта капсула с посланием пионеров 1960-х годов. Послание было подписано 1200 артековцами из всех республик Советского Союза и запаяно в металлическую ракету, которая в течение 40 лет хранилась на Костровой площади «Артека». В своем письме пионеры 1960-х годов надеялись, что в 2000 году все народы Земли будут жить в мире, люди начнут путешествовать на Луну, и в «Артеке» для этих полетов будет построен свой космодром.
Современная история
Во времена СССР детский пионерский лагерь «Артек» был известен во всем мире благодаря международной программе, по которой в Крым на отдых приезжали дети со всех дружественных стран. Но «Артек» сумел сохранить свою уникальность и после распада СССР и прочно обосноваться в современной реальности. В 2000 году в Токио «Артек» был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира. В 2016 году по результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей Международный детский центр «Артек» был признан лучшим среди лагерей Российской Федерации.
Популярное название
За свою долгую историю «Артек» стал настолько популярен, что его название теперь можно найти везде. Например, в честь «Артека» были улицы, переулки, магазины и кинотеатры в России и других странах бывшего Советского Союза, малая планета (астероид № 1956, 1969), вафли с шоколадной начинкой, пшеничная крупа, модель детского радиоприемника, траулер Мурманского морского пароходства (1960-е годы), танкер Дальневосточного морского пароходства, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси «КамАЗ», детская мебель и многое другое.
Екатерина Гура