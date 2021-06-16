11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии пауки опутали густой паутиной целый штат (видео)
Спасаясь от наводнений, они перебираются повыше от земли и плетут прочную паутину.
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В июне на австралийский штат Виктория обрушились сильные дожди, вызвавшие масштабные наводнения. От большой воды страдают как люди, так и животные.
Пауки, которые обычно живут на земле, стали спасаться от наводнений и перебираться повыше. Для этого они начали плести гигантские прочные паутины, больше похожие на покрывала.
Эти паутины сейчас можно увидеть практически по всему штату. Они покрывают траву, кустарники, деревья, дорожные знаки и разные строения.
Специалисты говорят, что обычно пауки плетут паутину меньших размеров, а сейчас вынуждены таким образом подстраиваться под нынешние суровые условия. Сообщается, что эти пауки не представляют опасности для человека, пишет The Australian.
Екатерина Гура